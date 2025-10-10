logo_ukra

Що змінилося після нічної атаки РФ: чи справді тепер графіків відключення світла не уникнути
commentss НОВИНИ Всі новини

Що змінилося після нічної атаки РФ: чи справді тепер графіків відключення світла не уникнути

Міненерго пояснило, від чого залежить ситуація зі світлом

10 жовтня 2025, 13:17
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Через нічні удари по енергосистемі певні графіки відключень електроенергії поки що неминучі. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявила міністр енергетики Світлана Гринчук.

Що змінилося після нічної атаки РФ: чи справді тепер графіків відключення світла не уникнути

Вимкнення світла. Фото: із відкритих джерел

Міністр зазначила, що насправді сьогодні вночі ворог завдав такого прицільного комбінованого удару, в основному по областях лівобережжя, по об'єктах генерації електроенергії.

"І тому справді у нас і перебої зі світлом, і застосовуються графіки аварійних відключень для того, щоб збалансувати систему, поки енергетики не дістануться обладнання, не оцінять його стан і не почнуть запитувати споживачів", — зазначила міністр.

За її словами, графіки аварійних відключень діють у Чернігівській, Сумській, Харківській областях та місті Києві.

Діють також спеціальні графіки аварійних відключень. Залежно від ситуації електрики намагаються переводити мешканців на графіки тимчасових відключень, пожвавлювати критичну інфраструктуру та паралельно працювати над оглядом, розбором завалів та оцінкою ситуації.

"За допомогою графіків відключень, через що всім українцям треба зрозуміти, ми балансуємо систему, зберігаємо її стабільну роботу. Як тільки буде можливість, ми цим постійно займаємося, буде переведено або на тимчасові графіки, або взагалі подано електропостачання там, де не було значних пошкоджень", — додала міністр.

За інформацією міністра, найскладніша ситуація після удару виникла на Сумщині, Полтавщині, Харківщині та у місті Києві. Як зазначила Грінчук, зараз у місті Києві повернули електропостачання вже 270 тисяч споживачів. Їх запитали і енергетики продовжують роботу.

"Дуже сподіваюся, що протягом доби, до кінця цієї доби у нас буде вже значно більша кількість. Можливо, дуже важко зараз прогнозувати точні цифри, енергетики працюють, але максимально запитуватимемо споживачів", — пояснила вона.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у МЗС відреагували на цинічну атаку ворога та розповіли, чому Путін ударив саме 10 жовтня.




