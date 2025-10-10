Що змінилося після нічної атаки РФ: чи справді тепер графіків відключення світла не уникнути

Рубрики
Через нічні удари по енергосистемі певні графіки відключень електроенергії поки що неминучі. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявила міністр енергетики Світлана Гринчук.
Міністр зазначила, що насправді сьогодні вночі ворог завдав такого прицільного комбінованого удару, в основному по областях лівобережжя, по об'єктах генерації електроенергії.
За її словами, графіки аварійних відключень діють у Чернігівській, Сумській, Харківській областях та місті Києві.
Діють також спеціальні графіки аварійних відключень. Залежно від ситуації електрики намагаються переводити мешканців на графіки тимчасових відключень, пожвавлювати критичну інфраструктуру та паралельно працювати над оглядом, розбором завалів та оцінкою ситуації.
За інформацією міністра, найскладніша ситуація після удару виникла на Сумщині, Полтавщині, Харківщині та у місті Києві. Як зазначила Грінчук, зараз у місті Києві повернули електропостачання вже 270 тисяч споживачів. Їх запитали і енергетики продовжують роботу.
