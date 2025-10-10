Что изменилось после ночной атаки РФ: действительно ли теперь графиков отключения света не избежать

Из-за ночных ударов по энергосистеме определенные графики отключений электроэнергии пока неизбежны. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявила министр энергетики Светлана Гринчук.

Отключение света. Фото: из открытых источников

Министр отметила, что в самом деле сегодня ночью враг нанес такой прицельный комбинированный удар, в основном по областям левобережья, по объектам генерации электроэнергии.

"И поэтому, действительно, у нас и перебои со светом, и применяются графики аварийных отключений для того, чтобы сбалансировать систему, пока энергетики не доберутся до оборудования, не оценят его состояние и не начнут запитывать потребителей", — отметила министр.

По ее словам, графики аварийных отключений действуют в Черниговской, Сумской, Харьковской областях и городе Киеве.

Действуют также специальные графики аварийных отключений. В зависимости от ситуации электрики пытаются переводить жителей на графики временных отключений, оживлять критическую инфраструктуру и параллельно работать над осмотром, разбором завалов и оценкой ситуации.

"С помощью графиков отключений, из-за чего всем украинцам надо понять, мы балансируем систему, сохраняем ее стабильную работу. Как только будет возможность, мы этим постоянно занимаемся, будут переведены или на временные графики, или вообще подано электроснабжение там, где не было значительных повреждений", — добавила министр.

По информации министра, самая сложная ситуация после удара возникла на Сумщине, Полтавщине, Харьковщине и в городе Киеве. Как отметила Гринчук, сейчас в городе Киеве вернули электроснабжение уже 270 тысяч потребителей. Их запитали, и энергетики продолжают работу.

"Очень надеюсь, что в течение суток, до конца этих суток у нас будет уже значительно большее количество. Возможно, очень трудно сейчас прогнозировать точные цифры, энергетики работают, но будем по максимуму запитывать потребителей", — пояснила она.

