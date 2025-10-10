Что изменилось после ночной атаки РФ: действительно ли теперь графиков отключения света не избежать

Рубрики
Из-за ночных ударов по энергосистеме определенные графики отключений электроэнергии пока неизбежны. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявила министр энергетики Светлана Гринчук.
Министр отметила, что в самом деле сегодня ночью враг нанес такой прицельный комбинированный удар, в основном по областям левобережья, по объектам генерации электроэнергии.
По ее словам, графики аварийных отключений действуют в Черниговской, Сумской, Харьковской областях и городе Киеве.
Действуют также специальные графики аварийных отключений. В зависимости от ситуации электрики пытаются переводить жителей на графики временных отключений, оживлять критическую инфраструктуру и параллельно работать над осмотром, разбором завалов и оценкой ситуации.
По информации министра, самая сложная ситуация после удара возникла на Сумщине, Полтавщине, Харьковщине и в городе Киеве. Как отметила Гринчук, сейчас в городе Киеве вернули электроснабжение уже 270 тысяч потребителей. Их запитали, и энергетики продолжают работу.
