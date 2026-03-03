Що задумали у Кремлі: де Києву радять тримати війська напоготові

Російська військова присутність у невизнаному Придністров’ї більше не є "замороженим" фактором безпеки для України. Вона розглядається як потенційна платформа для дестабілізації ситуації на південному заході. Про це заявив ексміністр оборони Молдови Віталій Маринуца.

Придністровʼя. Фото: з відкритих джерел

За його словами, навіть за обмежених можливостей російський контингент у регіоні має політико-стратегічне значення. Саме тому Києву варто утримувати свої сили поблизу кордону з Придністров’ям як превентивний запобіжник.

"Для України ці війська більше не є інертним фактором", — наголосив Маринуца.

Він також виступив за повне, поетапне та контрольоване виведення Збройних сил РФ із регіону. Йдеться про встановлення чіткого графіка, міжнародний моніторинг та незалежний аудит складів боєприпасів у Ковбасній – одному з найбільших арсеналів у Східній Європі.

Окремо Маринуца закликав трансформувати чинну "миротворчу" місію, яка, на його думку, є гібридною конструкцією та фактично сприяє збереженню сепаратизму. Він наголосив на необхідності чіткого розмежування між справжньою миротворчістю та односторонньою військовою присутністю Росії. У перспективі місія має стати цивільною.

На тлі повномасштабної війни РФ проти України питання Придністров’я знову повертається до порядку денного як потенційний ризик для регіональної безпеки.

навколо стратегічних планів ворога на півдні України розгорнулася гостра дискусія. Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі Новини.Live висловив думку, що Росія, окрім Одеси та Миколаєва, має особливий інтерес до курортного селища Затока.

За словами Тимочка, окупанти прагнуть контролю над торговельними шляхами, але Затока має для них ще й геополітичне значення.

"На мою суб’єктивну думку, в них був розрахунок взяти під контроль Затоку, щоб створювати загрозу для Молдови і підтримувати свої сили в Придністров’ї", — зазначив він.



