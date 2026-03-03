logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.23

EUR/UAH

50.6

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Що задумали у Кремлі: де Києву радять тримати війська напоготові
commentss НОВИНИ Всі новини

Що задумали у Кремлі: де Києву радять тримати війська напоготові

Ексглава Міноборони Молдови попереджає: російський контингент може стати плацдармом для дестабілізації України

3 березня 2026, 15:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російська військова присутність у невизнаному Придністров’ї більше не є "замороженим" фактором безпеки для України. Вона розглядається як потенційна платформа для дестабілізації ситуації на південному заході. Про це заявив ексміністр оборони Молдови Віталій Маринуца.

Що задумали у Кремлі: де Києву радять тримати війська напоготові

Придністровʼя. Фото: з відкритих джерел

За його словами, навіть за обмежених можливостей російський контингент у регіоні має політико-стратегічне значення. Саме тому Києву варто утримувати свої сили поблизу кордону з Придністров’ям як превентивний запобіжник. 

"Для України ці війська більше не є інертним фактором", — наголосив Маринуца.

Він також виступив за повне, поетапне та контрольоване виведення Збройних сил РФ із регіону. Йдеться про встановлення чіткого графіка, міжнародний моніторинг та незалежний аудит складів боєприпасів у Ковбасній – одному з найбільших арсеналів у Східній Європі.

Окремо Маринуца закликав трансформувати чинну "миротворчу" місію, яка, на його думку, є гібридною конструкцією та фактично сприяє збереженню сепаратизму. Він наголосив на необхідності чіткого розмежування між справжньою миротворчістю та односторонньою військовою присутністю Росії. У перспективі місія має стати цивільною.

На тлі повномасштабної війни РФ проти України питання Придністров’я знову повертається до порядку денного як потенційний ризик для регіональної безпеки.

Читайте також на порталі "Коментарі" — навколо стратегічних планів ворога на півдні України розгорнулася гостра дискусія. Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі Новини.Live висловив думку, що Росія, окрім Одеси та Миколаєва, має особливий інтерес до курортного селища Затока.

За словами Тимочка, окупанти прагнуть контролю над торговельними шляхами, але Затока має для них ще й геополітичне значення. 

"На мою суб’єктивну думку, в них був розрахунок взяти під контроль Затоку, щоб створювати загрозу для Молдови і підтримувати свої сили в Придністров’ї", — зазначив він.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини