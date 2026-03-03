Что задумали в Кремле: где Киеву советуют держать войска наготове

Российское военное присутствие в непризнанном Приднестровье больше не является "замороженным" фактором безопасности для Украины. Она рассматривается как потенциальная платформа для дестабилизации ситуации на юго-западе. Об этом заявил экс-министр обороны Молдовы Виталий Маринуца.

Приднестровье. Фото: из открытых источников

По его словам, даже при ограниченных возможностях российский контингент в регионе имеет политико-стратегическое значение. Именно поэтому Киеву следует удерживать свои силы у границы с Приднестровьем как превентивный предохранитель.

"Для Украины эти войска больше не являются инертным фактором", — подчеркнул Маринуца.

Он также выступил за полный, поэтапный и контролируемый вывод Вооруженных сил РФ из региона. Речь идет об установлении четкого графика, международном мониторинге и независимом аудите складов боеприпасов в Колбасной – одном из крупнейших арсеналов в Восточной Европе.

Отдельно Маринуца призвал трансформировать действующую миротворческую миссию, которая, по его мнению, является гибридной конструкцией и фактически способствует сохранению сепаратизма. Он отметил необходимость четкого разграничения между настоящим миротворчеством и односторонним военным присутствием России. В перспективе миссия должна стать гражданской.

На фоне полномасштабной войны РФ против Украины вопрос Приднестровья снова возвращается в повестку дня как потенциальный риск для региональной безопасности.

Читайте на портале "Комментарии" — вокруг стратегических планов врага на юге Украины развернулась острая дискуссия. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Новости. Live высказал мнение, что Россия, кроме Одессы и Николаева, имеет особый интерес к курортному поселку Затока.

По словам Тимочка, оккупанты стремятся к контролю над торговыми путями, но Заток имеет для них еще и геополитическое значение.

"По моему субъективному мнению, у них был расчет взять под контроль Залив, чтобы создавать угрозу для Молдовы и поддерживать свои силы в Приднестровье", — отметил он.



