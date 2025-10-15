Що відбувається в Одесі: чому є всі натяки на те, що Україна стає на російський шлях

Цілком зрозумілим виглядає, чому російський громадянин Труханов, який нині є міським головою Одеси, має втратити українське громадянство, а разом із ним і посаду мера Одеси. Проте абсолютно незрозуміло, чому треба вводити якусь воєнну адміністрацію в Одесі і встановлювати у місті фактично пряме президентське правління, коли є цілком легальна процедура переходу влади згідно закону. І без руйнування місцевого самоврядування. Про це розповів блогер, фінансовий експерт Сергій Фурса.

Зеленський та Труханов. Фото: з відкритих джерел

"Думається, президенту є чим зайнятися. У нього перемовини з Трампом на носі. І не питання підготовки міста до опалювального сезону його має хвилювати. Залиште людину у спокої і дайте подумати про Томагавки, уявляючи солодкий момент прильоту чогось великого у бункер Путіна", – зазначив блогер.

За його словами, цілком природньо може постати питання: а, чому саме зараз раптом побачили паспорт Труханова? Про який журналісти повідомили вже років 10 тому. І який мало кого хвилював. Навіть під час повномасштабної війни. Більше того, Труханов нагороди отримував. У тому числі від військових. Кажуть тому, що міг застосовувати навички зі свого до мерського життя. І в Україну, наприклад, могла поступати контрабандна зброя. Ще до того моменту, як чехи вигадали снарядну ініціативу.

"Але то все чутки. А суть питання у тому, що дуже б не хотілося, щоб справедливе рішення по відстороненню російського громадянина Труханова від управління українським містом Одеса було просто приводом для перерасподілу фінансових потоків. І чергового кроку по руйнуванню місцевого самоврядування, який може надихнути і на наступні кроки", – зазначив Сергій Фурса.

Він наголошує, централізація влади – це, все ж таки, російський шлях. І, якщо ми позбуваємось російських громадян у владі, то, певно, не треба тягти до нас російські практики.

