Что происходит в Одессе: почему есть все намеки на то, что Украина становится на российский путь

Вполне понятно, почему российский гражданин Труханов, ныне являющийся городским главой Одессы, должен потерять украинское гражданство, а вместе с ним и должность мэра Одессы. Однако совершенно непонятно, почему нужно вводить какую-то военную администрацию в Одессе и устанавливать в городе фактически прямое президентское правление, когда есть легальная процедура перехода власти согласно закону. И без разрушения местного самоуправления. Об этом рассказал блоггер, финансовый эксперт Сергей Фурса.

Зеленский и Труханов. Фото: из открытых источников

"Думается, президенту есть чем заняться. У него переговоры с Трампом на носу. И не вопрос подготовки города к отопительному сезону его должен волновать. Оставьте человека в покое и дайте подумать о Томагавках, представляя сладкий момент прилета чего-нибудь большого в бункер Путина", – отметил блогер.

По его словам, вполне естественно может возникнуть вопрос: а почему именно сейчас вдруг увидели паспорт Труханова? О котором журналисты сообщили уже лет десять назад. И мало кто волновал. Даже во время полномасштабной войны. Более того, Труханов награды получал. В том числе от военных. Говорят потому, что мог применять навыки из своей мэрской жизни. И в Украину, например, могло поступать контрабандное оружие. Еще до того момента, как чехи придумали снарядную инициативу.

"Но это все слухи. А суть вопроса в том, что очень не хотелось бы, чтобы справедливое решение по отстранению российского гражданина Труханова от управления украинским городом Одесса было просто поводом для перераспределения финансовых потоков. И очередной шаг по разрушению местного самоуправления, который может вдохновить и на следующие шаги", – отметил Сергей Фурса.

Он отмечает, что централизация власти – это, все же, российский путь. И, если мы избавляемся от российских граждан во власти, то, вероятно, не надо тянуть к нам российские практики.

Читайте также на портале "Комментарии" – почему "взорвалась" история с российским гражданством Труханова: какие будут последствия.



