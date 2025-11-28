Що відбувається на українських АЕС: у МАГАТЕ озвучили неочікувану заяву

На трьох діючих українських атомних електростанціях – Хмельницькій, Рівненській та Південно-Українській – виробництво електроенергії відновилося до звичайного рівня після чергових атак Росії на енергетичну інфраструктуру минулого тижня. Майже всі енергоблоки працюють на повну потужність, за винятком одного, який наразі функціонує з обмеженою потужністю, повідомляє МАГАТЕ.

Фото: з відкритих джерел

Усі пошкоджені під час нападів високовольтні лінії електропередач вже відновлені, що дозволило стабілізувати енергопостачання та повернути роботу АЕС у нормальний режим.

У відповідь на численні удари по енергомережі МАГАТЕ планує відправити експертну групу для відвідування кількох ключових підстанцій, які мають критичне значення для забезпечення ядерної безпеки. Місія фахівців оцінить останні ушкодження та їх потенційний вплив на роботу атомних електростанцій. Це вже шоста така місія, організована агентством.

Нагадаємо, що в результаті ворожих ударів Хмельницька та Рівненська АЕС тимчасово працювали у режимі зниженої потужності, що створювало додаткові ризики для стабільності енергосистеми.

Особлива увага зараз приділяється Запорізькій АЕС, де постійно перебуває команда МАГАТЕ. Експерти повідомляють про щоденну військову активність поблизу станції, включно з вибухами та стріляниною, які можуть повторюватися до 20 разів на день. Незважаючи на це, фахівці продовжують здійснювати регулярні обходи станції, перевіряючи машинні зали, системи безпеки та сховища для радіоактивних відходів, аби забезпечити належний контроль за ядерною безпекою.

