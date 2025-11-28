logo

BTC/USD

90897

ETH/USD

3001.53

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Что происходит на украинских АЭС: в МАГАТЭ озвучили неожиданное заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Что происходит на украинских АЭС: в МАГАТЭ озвучили неожиданное заявление

После многочисленных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины МАГАТЭ планирует отправить команду экспертов для осмотра нескольких подстанций, которые являются ключевыми для ядерной безопасности.

28 ноября 2025, 09:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

На трех действующих украинских атомных электростанциях – Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской – производство электроэнергии возобновилось до обычного уровня после очередных атак России на энергетическую инфраструктуру на прошлой неделе. Почти все энергоблоки работают на полную мощность, за исключением одного, который сейчас работает с ограниченной мощностью, сообщает МАГАТЭ.

Что происходит на украинских АЭС: в МАГАТЭ озвучили неожиданное заявление

Фото: из открытых источников

Все поврежденные во время нападений высоковольтные линии электропередачи уже восстановлены, что позволило стабилизировать энергоснабжение и вернуть работу АЭС в нормальный режим.

В ответ на многочисленные удары по энергосети МАГАТЭ планирует отправить экспертную группу для посещения нескольких ключевых подстанций, имеющих критическое значение для обеспечения ядерной безопасности. Миссия специалистов оценит последние повреждения и их потенциальное влияние на работу атомных электростанций. Это уже шестая миссия, организованная агентством.

Напомним, что в результате вражеских ударов Хмельницкая и Ровенская АЭС временно работали в режиме пониженной мощности, что создавало дополнительные риски для стабильности энергосистемы.

Особое внимание сейчас уделяется Запорожской АЭС, где постоянно находится команда МАГАТЭ. Эксперты сообщают о ежедневной военной активности вблизи станции, включая взрывы и стрельбу, которые могут повторяться до 20 раз в день. Несмотря на это, специалисты продолжают регулярные обходы станции, проверяя машинные залы, системы безопасности и хранилища для радиоактивных отходов, чтобы обеспечить надлежащий контроль за ядерной безопасностью.

Как уже писали "Комментарии", госсекретарь США Марко Рубио повторяет старые нарративы, которые еще в апреле 2022 года озвучивал Энтони Блинкен. Журналист Юрий Романенко отмечает, что Борис Джонсон после Стамбула заставил Украину продолжать войну, однако на самом деле это была инициатива госсекретаря Блинкена.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости