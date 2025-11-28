Что происходит на украинских АЭС: в МАГАТЭ озвучили неожиданное заявление

На трех действующих украинских атомных электростанциях – Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской – производство электроэнергии возобновилось до обычного уровня после очередных атак России на энергетическую инфраструктуру на прошлой неделе. Почти все энергоблоки работают на полную мощность, за исключением одного, который сейчас работает с ограниченной мощностью, сообщает МАГАТЭ.

Фото: из открытых источников

Все поврежденные во время нападений высоковольтные линии электропередачи уже восстановлены, что позволило стабилизировать энергоснабжение и вернуть работу АЭС в нормальный режим.

В ответ на многочисленные удары по энергосети МАГАТЭ планирует отправить экспертную группу для посещения нескольких ключевых подстанций, имеющих критическое значение для обеспечения ядерной безопасности. Миссия специалистов оценит последние повреждения и их потенциальное влияние на работу атомных электростанций. Это уже шестая миссия, организованная агентством.

Напомним, что в результате вражеских ударов Хмельницкая и Ровенская АЭС временно работали в режиме пониженной мощности, что создавало дополнительные риски для стабильности энергосистемы.

Особое внимание сейчас уделяется Запорожской АЭС, где постоянно находится команда МАГАТЭ. Эксперты сообщают о ежедневной военной активности вблизи станции, включая взрывы и стрельбу, которые могут повторяться до 20 раз в день. Несмотря на это, специалисты продолжают регулярные обходы станции, проверяя машинные залы, системы безопасности и хранилища для радиоактивных отходов, чтобы обеспечить надлежащий контроль за ядерной безопасностью.

