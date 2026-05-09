Що стоїть за указом Зеленського про парад у Москві: чому у РФ так підгоріло

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який "дозволяє 9 травня 2026 року провести парад у місті Москві". Відповідний документ за номером 374/2026 було опубліковано у п'ятницю, 8 травня, на сайті глави української держави. Там само пояснюється, що це рішення ухвалено, "враховуючи численні прохання, з гуманітарною метою, зазначеною у переговорах з американською стороною 8 травня 2026 року". Про що говорить такий хід Києва? Який він матиме ефект? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, зібравши думки експертів.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Співзасновник Аналітичної мережі Research Solutions Ігор Тишкевич вважає, що указ президента України про дозвіл параду в Москві викликав цікаву реакцію. Частину українців сприйняли як політичний тролінг. Частину, переважно опоненти Зеленського, використовували тези про "КВК". У Росії так само – деяких умовно "бомбануло". Пєсков явно був спантеличений і шукав слова як відповісти і не виглядати ідіотом. Були й ті, хто закликав співгромадян "не помічати" випаду.

"За великим рахунком, цей указ справді є політичним тролінгом, "не серйозним" документом. Але, у випадку з Росією та й з багатьма автократіями, таке працює на внутрішньоросійському полі. В одній дуже важливій площині – сприйняття сили влади суспільством та елітами. Згадаймо характер відносин РФ із сусідами. Москва позиціонувала себе завжди "трохи вище" інших. І російське суспільство переконане, що Росія може вказувати іншим, що робити. У тому числі у внутрішній політиці. Навіть погрози Москви щодо інших — "у нас не запитали про розширення НАТО", "ми захистимо російськомовних", "є російські інтереси". Зрештою, з чого починалася анексія Криму. І 2022 рік. І вимоги РФ щодо "обмежень" України. Ті самі "демілітаризація", "денаціоналізація". Тобто, існують російські інтереси, російська позиція та інші повинні слухати. Якщо ні, то... І ось на цьому відбувається злам. Адже за "якщо ні, то..." часто пусте місце. І, коли Москві на це вказують, у Кремлі починають хвилюватися", – зазначив експерт.

Він додає, особливо, якщо протиставити справді нічого. Далеко ходити не треба. Можна згадати ситуацію із азербайджанським літаком. Алієв вимагав простого – діалогу на рівних та вибачитися. Москва чинила опір довго, але де-факто Путін все зробив. І слід подивитися на реакцію російського суспільства під час кризи. Основне посилання на початковому етапі "ми не повинні вибачатися" і "Алієв багато на себе взяв". Останній рік аналогічна ситуація з Вірменією. Але там ще тривають процеси, де Пашинян уже стає "фашистом".

"Позиція РФ щодо переговорів зводиться до фіксації права Москви так чи інакше обмежувати і свободу зовнішньополітичного маневру України та впливати на частину внутрішньополітичних процесів. Така умовна фіксація фрази "якщо ми дозволимо" у політичному полі. Це нормально для російського обивателя. Це для нього правильно. Але трапляється весна 2026-го і громадяни РФ на власні очі бачать, що з успіхами російської політики та військового тиску не все так гладко. Навіть парад не за звичним сценарієм. І ось на цьому тлі вже Зеленський "дозволяє" Путіну провести згадану ходу на Червоній Площі. Так тролінг. Так приниження. Тут, на мій погляд, важлива не реакція всередині України, а те, як це сприймуть російське суспільство та російські еліти", – зазначило Ігор Тишкевич.

Він продовжує, еліти вже "оцінили" і зробили помилку – почали широко розганяти тему, зокрема реакцією. А отже, побачила і частину суспільства.

"Далі, незалежно від типу реакції, має факт: Україна указом Зеленського "наважилася" віддзеркалити ставлення РФ до сусідів. Тобто подивитися на Кремль та його начальників "згори". Тим більше із стебом. Це неприємно російським, це боляче. І це збільшує кількість тих, хто замислюється "а чи не став старий і старий наш цар". Гарні думки, які можуть призвести до хорошого результату. У принципі, для документа, який пишеться кілька десятків хвилин, непоганий результат", – підсумував експерт.

Політичний аналітик, блогер Сергій Марченко говорить, що, мабуть, вперше за всю війну Україна переграла росію в ІПСО. Указ про дозвіл на проведення параду у Москві в обмеженому квадраті – найсильніший крок, який можна було зробити у відповідь на фальшиві мирні пропозиції путіна.

"Особливо приємно дивитися, як палають п’яті точки у російських пропагандистів. Вони чудово розуміють, наскільки болючий цей удар по російському суспільству, схибленому на ідеї власної величі, коли велич розсипається просто на очах і "країна 404" видає їм дозвіл на проведення військового параду", – зазначив аналітик.

Він продовжує, з військової точки зору удар по параду в Москві не мав сенсу. За всю війну були десятки спроб прорвати ППО над Москвою і всі вони були невдалі.

"Вибачте, якщо когось розчарую, але так, одиничні дрони, які долетіли до Красної площі, чи ввалили якийсь офіс є невдалими спробами, бо військового ефекту від цього було нуль. Тому, очевидно, удар по Москві 9 травня, коли там зосереджено все ППО росіян, теж мав приблизно 0% шансів на успіх. А ось про указ Володимира Зеленського про парад на Красній площі говорити будуть довго. І це добре. Бо Україна показала позицію сили, а росію показала слабкою і немічною, не здатною контролювати навіть проведення параду у Москві", – зауважив експерт.

