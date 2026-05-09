Что стоит за указом Зеленского о параде в Москве: почему в РФ так подгорело

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который "разрешает 9 мая 2026 года провести парад в городе Москве". Соответствующий документ за номером 374/2026 был опубликован в пятницу, 8 мая, на сайте главы украинского государства. Там же объясняется, что это решение принято, "учитывая многочисленные просьбы, c гуманитарной целью, обозначенной в переговорах с американской стороной 8 мая 2026 года". О чем говорит такой ход Киева? Какой он будет иметь эффект? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, собрав мнения экспертов.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Соучредитель Аналитической сети "Research Solutions" Игорь Тышкевич считает, что указ президента Украины о разрешении парада в Москве вызвал интересную реакцию. Часть украинцев восприняла как политический троллинг. Часть, преимущественно оппоненты Зеленского, использовали тезисы про "КВН". В России так же – некоторых условно "бомбануло". Песков явно был озадачен и искал слова как ответить и не выглядеть идиотом. Были и те, кто призывал сограждан "не замечать" выпада.

"По большому счёту, данный указ действительно является политическим троллингом, "не серьёзным" документом. Но, в случае с Россией, да и со многими автократиями, такое работает на внутрироссийском поле. В одной очень важной плоскости – восприятие силы власти обществом и элитами. Давайте вспомним характер отношений РФ с соседями. Москва позиционировала себя всегда "несколько выше" остальных. И российское общество убеждено, что Россия может указывать остальным что делать. В том числе во внутренней политике. Даже угрозы Москвы в отношении остальных — "у нас не спросили про расширение НАТО", "мы защитим русскоязычных", "есть российские интересы". В конце концов, с чего начиналась аннексия Крыма. И 2022 год. И требования РФ в отношении "ограничений" Украины. Те же "демилитаризация", "денационализация". То есть, существуют российские интересы, российская позиция и остальные должны внимать. Если нет, то... И вот на этом происходит слом. Ведь за "если нет, то..." зачастую пустое место. И, когда Москве на это указывают, в Кремле начинают волноваться", – отметил эксперт.

Он добавляет, особенно, если противопоставить действительно нечего. Далеко ходить не надо. Можно вспомнить ситуацию с азербайджанским самолётом. Алиев требовал простого – диалога на равных и попросить прощения. Москва сопротивлялась долго, но де-факто Путин всё сделал. И нужно посмотреть на реакцию российского общества во время кризиса. Основной посыл на начальном этапе "мы не должны извиняться" и "Алиев много на себя взял". Последний год аналогичная ситуация с Арменией. Но там ещё идут процессы, где Пашинян уже становится "фашистом".

"Позиция РФ по переговорам сводится к фиксации права Москвы так или иначе ограничивать и свободу внешнеполитического манёвра Украины и влиять на часть внутриполитических процессов. Такая условная фиксация фразы "если мы разрешим" в политическом поле. Это нормально для российского обывателя. Это для него правильно. Но случается весна 2026-го и граждане РФ своими глазами видят, что с успехами российской политики и военного давления не всё так гладко. Даже парад не по привычному сценарию. И вот на этом фоне уже Зеленский "разрешает" Путину провести упомянутое шествие на Красной Площади. Да троллинг. Да унижение. Тут, на мой взгляд важна не реакция внутри Украины, а то, как это воспримут российское общество и российские элиты", – отметило Игорь Тышкевич.

Он продолжает, элиты уже "оценили" и сделали ошибку – начали широко разгонять тему, в том числе реакцией. А значит увидела и часть общества.

"Далее, независимо от типа реакции, имеет факт: Украина указом Зеленского "посмела" отзеркалить отношение РФ к соседям. То есть посмотреть на Кремль и его начальников "сверху". Тем более со стёбом. Это неприятно русским, это больно. И это увеличивает количество тех, кто задумывается "а не стал ли стар и дряхл наш царь". Хорошие мысли, которые могут привести к хорошему результату. В принципе, для документа, который пишется пару десятков минут неплохой результат", – подытожил эксперт.

Политический аналитик, блогер Сергей Марченко говорит, что, пожалуй, впервые за всю войну Украина обыграла россия в ИПСО. Указ о разрешении на проведение парада в Москве в ограниченном квадрате – самый сильный шаг, который можно было предпринять в ответ на фальшивые мирные предложения путина.

"Особенно приятно смотреть, как пылают пятые точки у российских пропагандистов. Они прекрасно понимают, насколько болезнен этот удар по российскому обществу, помешанному на идее собственного величия, когда величие рассыпается прямо на глазах и "страна 404" выдает им разрешение на проведение военного парада", – отметил аналитик.

Он продолжает, с военной точки зрения удар по параду в Москве не имел смысла. За всю войну были десятки попыток прорвать ПВО над Москвой, и все они были неудачны.

"Извините, если кого-то разочарую, но так, единичные дроны, которые долетели до Красной площади, или ввалили какой-то офис неудачными попытками, потому что военного эффекта от этого было ноль. Поэтому, по всей видимости, удар по Москве 9 мая, когда там сосредоточено все ПВО россиян, тоже имел примерно 0% шансов на успех. А вот об указе Владимира Зеленского о параде на Красной площади говорить будут долго. И это хорошо. Потому что Украина показала позицию силы, а россия показала слабой и немощной, не способной контролировать даже проведение парада в Москве", – отметил эксперт.

