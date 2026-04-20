Що стоїть за ідеєю Трампа поїхати до Китаю: чи постачає Пекін зброю Тегерану

Кравцев Сергей
Трамп планує їхати на переговори із Сі Цзіньпіном, але без "козирів", бо не досяг перемоги в Ірані та розсварився з союзниками. У той же час президент США Дональд Трамп заявив, що Китай нібито погодився не постачати зброю Ірану. Що стоїть за ідеєю Трампа поїхати до Китаю? Про що говорять його заяви? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.
Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел
Політолог, президент Аналітичного центру "Політика" Олег Лісний заявив, що через все, що натворив Трамп, переговори з позиції сили провести не вдасться.
На думку експерта, загравання з диктаторами – обійми з Путіним, привітання Лукашенка – це не дипломатична сила, а демонстрація слабкості. А суперечливі заяви Трампа лише підсилюють враження, що він нічого не контролює.
Сходознавець, член експертної ради Центру громадянських свобод В'ячеслав Ліхачов зазначив, що йому особисто невідомо про якісь секретні постачання зброї з КНР до Ірану. Водночас він визнав, що певна співпраця між країнами існує.
Експерт детально пояснив і мотиви США. За його словами, Китай зазнав втрат через конфлікт, адже Іран був важливим постачальником енергоносіїв.
