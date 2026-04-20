Що стоїть за ідеєю Трампа поїхати до Китаю: чи постачає Пекін зброю Тегерану
commentss НОВИНИ Всі новини

Що стоїть за ідеєю Трампа поїхати до Китаю: чи постачає Пекін зброю Тегерану

Йдеться про зброю, Ормузьку протоку та спроби США домовитися з Пекіном

20 квітня 2026, 06:40
Автор:
Кравцев Сергей

Трамп планує їхати на переговори із Сі Цзіньпіном, але без "козирів", бо не досяг перемоги в Ірані та розсварився з союзниками. У той же час президент США Дональд Трамп заявив, що Китай нібито погодився не постачати зброю Ірану. Що стоїть за ідеєю Трампа поїхати до Китаю? Про що говорять його заяви? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

Що стоїть за ідеєю Трампа поїхати до Китаю: чи постачає Пекін зброю Тегерану

Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Трамп розраховував говорити з позиції сили

Політолог, президент Аналітичного центру "Політика" Олег Лісний заявив, що через все, що натворив Трамп, переговори з позиції сили провести не вдасться.

"Він (Трамп – ред.) розраховував поїхати до Китаю з перемовами – Венесуелою, Іраном – і говорити з позиції сили, але нічого з цього не спрацювало. Він може розповідати про внутрішні успіхи та виграні війни, але китайці бачать лише лідера, який за короткий час посварився з усіма партнерами та не здобув жодного нового", – сказав Лісний.

На думку експерта, загравання з диктаторами – обійми з Путіним, привітання Лукашенка – це не дипломатична сила, а демонстрація слабкості. А суперечливі заяви Трампа лише підсилюють враження, що він нічого не контролює.

"Китай давно не воював, але вивчив усі потрібні уроки – і терпляче спостерігає. Трамп цих уроків не засвоїв: продовжує перемагати у війнах, які ніхто навколо не бачить", – наголосив політолог.

Певна співпраця між КНР та Іраном існує

Сходознавець, член експертної ради Центру громадянських свобод В'ячеслав Ліхачов зазначив, що йому особисто невідомо про якісь секретні постачання зброї з КНР до Ірану. Водночас він визнав, що певна співпраця між країнами існує.

"Те, що Китай постачав безумовно складники для іранського виробництва і хімічні речовини для рідкого палива… Але щодо зброї, тут я маю сумніви, що там якісь справді помітні постачання мали місце", – зазначив В'ячеслав Ліхачов.

Експерт детально пояснив і мотиви США. За його словами, Китай зазнав втрат через конфлікт, адже Іран був важливим постачальником енергоносіїв.

"Те, що внаслідок американо-ізраїльської операції було припинено постачання енергоносіїв до Китаю, Китай дратує… і йому доводиться мати справу з наслідками дій Сполучених Штатів", – зазначив аналітик.

