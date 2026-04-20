Что стоит за идеей Трампа поехать в Китай: поставляет ли Пекин оружие Тегерану

Кравцев Сергей
Трамп планирует ехать на переговоры с Си Цзиньпином, но без "козырей", потому что не добился победы в Иране и рассорился с союзниками. В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Китай якобы согласился не снабжать оружием Ирана. Что стоит за идеей Трампа поехать в Китай? О чем говорят его заявления? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
Политолог, президент Аналитического центра "Политика" Олег Лесной заявил, что из-за всего, что натворил Трамп, переговоры с позиции силы провести не удастся.
По мнению эксперта, заигрывание с диктаторами – объятия с Путиным, поздравление Лукашенко – это не дипломатическая сила, а демонстрация слабости. А противоречивые заявления Трампа лишь усиливают впечатление, что он ничего не контролирует.
Восходовед, член экспертного совета Центра гражданских свобод Вячеслав Лихачев отметил, что ему лично неизвестно о каких-то секретных поставках оружия из КНР в Иран. В то же время, он признал, что определенное сотрудничество между странами существует.
Эксперт подробно объяснил и мотивы США. По его словам, Китай понес потери из-за конфликта, ведь Иран был важным поставщиком энергоносителей.
