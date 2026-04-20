Что стоит за идеей Трампа поехать в Китай: поставляет ли Пекин оружие Тегерану

Трамп планирует ехать на переговоры с Си Цзиньпином, но без "козырей", потому что не добился победы в Иране и рассорился с союзниками. В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Китай якобы согласился не снабжать оружием Ирана. Что стоит за идеей Трампа поехать в Китай? О чем говорят его заявления? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Трамп рассчитывал говорить с позиции силы

Политолог, президент Аналитического центра "Политика" Олег Лесной заявил, что из-за всего, что натворил Трамп, переговоры с позиции силы провести не удастся.

"Он (Трамп – ред.) рассчитывал поехать в Китай с переговорами – Венесуэлой, Ираном – и говорить с позиции силы, но ничего из этого не сработало. Он может рассказывать о внутренних успехах и выигранных войнах, но китайцы видят только лидера, который за короткое время поссорился со всеми партнерами и не получил ни одного нового", – сказал Лесной.

По мнению эксперта, заигрывание с диктаторами – объятия с Путиным, поздравление Лукашенко – это не дипломатическая сила, а демонстрация слабости. А противоречивые заявления Трампа лишь усиливают впечатление, что он ничего не контролирует.

"Китай давно не воевал, но изучил все нужные уроки – и терпеливо наблюдает. Трамп этих уроков не усвоил: продолжает побеждать в войнах, которые никто вокруг не видит", – подчеркнул политолог.

Определенное сотрудничество между КНР и Ираном существует

Восходовед, член экспертного совета Центра гражданских свобод Вячеслав Лихачев отметил, что ему лично неизвестно о каких-то секретных поставках оружия из КНР в Иран. В то же время, он признал, что определенное сотрудничество между странами существует.

"То, что Китай поставлял безусловно составляющие для иранского производства и химические вещества для жидкого топлива… Но относительно оружия, здесь я сомневаюсь, что там какие-то действительно заметные поставки имели место", – отметил Вячеслав Лихачев.

Эксперт подробно объяснил и мотивы США. По его словам, Китай понес потери из-за конфликта, ведь Иран был важным поставщиком энергоносителей.

"То, что в результате американо-израильской операции были прекращены поставки энергоносителей в Китай, Китай раздражает… и ему приходится сталкиваться с последствиями действий Соединенных Штатов", – отметил аналитик.

