Що сталося з журналістом Карлсоном, який поважає путіна
commentss НОВИНИ Всі новини

Що сталося з журналістом Карлсоном, який поважає путіна

У США обікрали бізнес журналіста Такера Карлсона: викрали продукцію на мільйони доларів

4 березня 2026, 17:12
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Американського журналіста Такера Карлсона обікрали на мільйони доларів. Зі складу у Південній Каліфорнії викрали 378 тисяч нікотинових пакетиків, які належать його бренду ALP Pouches.

Що сталося з журналістом Карлсоном, який поважає путіна

Такера Карлсона обікрали на мільйон доларів

Про це повідомляє американський таблоїд TMZ.

За інформацією видання, продукція зберігалася на логістичному складі перед запуском продажів. Вартість викраденого товару оцінюють у кілька мільйонів доларів.

Сам Карлсон, за даними журналістів, переживає через інцидент та називає ситуацію стресовою.

Такер Карлсон — американський консервативний журналіст, який має значну популярність серед виборців правих політичних поглядів і підтримує президента США Дональда Трампа.

Під час повномасштабної війни Росії проти України він неодноразово робив антиукраїнські заяви, виступав проти надання військової допомоги Україні та критикував президента Володимира Зеленського.

Також Карлсон брав інтерв’ю у президента РФ Володимира Путіна під час повномасштабної війни, у якому російський лідер озвучував свої історичні трактування та заперечував українську державність.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що американський журналіст та ведучий Такер Карлсон заявив, що російський диктатор Володимир Путін не є його ворогом. Натомість він розкритикував Україну, яку назвав джерелом безумства, яка дестабілізує Захід.
Такер Карлсон прокоментував критику, щодо його інтерв’ю з російським диктатором Володимир Путіним.
Далі Карлсон заявив, що в Америці є лише невелика група "божевільних", які хочуть позбутись Путіна, зокрема до таких він відніс колишню заступницю Державного секретаря США з політичних питань в адміністрації Байдена Вікторію Нуланд.



Джерело: https://gordonua.com/bulvar/news/vedushcheho-karlsona-kotoryj-lizal-zadnitsu-putinu-ohrabili-na-milliony-dollarov-chto-ischezlo-1775461.html
