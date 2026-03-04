Что произошло с уважающим путина журналистом Карлсоном

Американский журналист Такер Карлсон обворован на миллионы долларов. Со склада в Южной Калифорнии похитили 378 тысяч никотиновых пакетиков, принадлежащих его бренду ALP Pouches.

Такера Карлсона обокрали на миллион долларов

Об этом сообщает американский таблоид TMZ.

По информации издания, продукция хранилась на логистическом складе перед запуском продаж. Стоимость украденного товара оценивается в несколько миллионов долларов.

Сам Карлсон, по данным журналистов, переживает из-за инцидента и называет ситуацию стрессовой.

Такер Карлсон — американский консервативный журналист, пользующийся значительной популярностью среди избирателей правых политических взглядов и поддерживающий президента США Дональда Трампа.

Во время полномасштабной войны России против Украины он неоднократно делал антиукраинские заявления, выступал против предоставления военной помощи Украине и критиковал президента Владимира Зеленского.

Карлсон брал интервью у президента РФ Владимира Путина во время полномасштабной войны, в котором российский лидер озвучивал свои исторические трактовки и отрицал украинскую государственность.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что мериканский журналист и ведущий Такер Карлсон заявил, что российский диктатор Владимир Путин не является его врагом. Зато он раскритиковал Украину, которую назвал источником безумия, дестабилизирующего Запад.

Такер Карлсон прокомментировал критику относительно его интервью с российским диктатором Владимиром Путиным.

Далее Карлсон заявил, что в Америке есть лишь небольшая группа "сумасшедших", которые хотят избавиться от Путина, в частности, к таким он отнес бывшую заместительницу Государственного секретаря США по политическим вопросам в администрации Байдена Викторию Нуланд.

