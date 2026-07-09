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Що сталося на зустрічі Навроцького та Зеленського: хто поставив жорстку умову

Президент Польщі заявив, що питання Волинської трагедії та символіки Бандери не підлягають компромісу, незважаючи на продовження співпраці з Україною

9 липня 2026, 07:16
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Кравцев Сергей

Зустріч президентів Польщі та України на полях саміту НАТО не призвела до прориву в одному із найчутливіших питань двосторонніх відносин. Президент Польщі Кароль Навроцький визнав, що сторонам не вдалося знайти порозуміння щодо історичного порядку, що продовжує ускладнювати діалог між Варшавою та Києвом.

Що сталося на зустрічі Навроцького та Зеленського: хто поставив жорстку умову

Володимир Зеленський та Кароль Навроцький. Фото: з відкритих джерел

За словами польського лідера, переговори з Володимиром Зеленським тривали близько години. За цей час глави держав обговорили широкий спектр тем від безпеки до перспектив подальшої співпраці. Проте історичні розбіжності, пов'язані з Волинською трагедією та діяльністю УПА, залишились невирішеними.

Навроцький підкреслив, що для польського суспільства пам'ять про події минулого є принциповим питанням і не може бути предметом політичних компромісів. Він заявив, що ставлення поляків до трагедії на Волині залишається незмінним, а питання, пов'язані із символікою Степана Бандери, як і раніше, викликають серйозне неприйняття у Польщі.

Президент також висловив думку, що подібна символіка негативно впливає на європейські перспективи України та розраховує на розуміння з боку Києва.

Незважаючи на відсутність прогресу в історичному питанні, Навроцький наголосив, що переговори відбулися у конструктивній атмосфері. За його словами, обидві країни чудово усвідомлюють існування спільної загрози з боку Росії, тому зацікавлені у збереженні постійного політичного діалогу та розвитку співробітництва.

Польський лідер зазначив, що саме безпека регіону сьогодні вимагає від Варшави та Києва продовження спільної роботи, навіть якщо деякі теми залишаються вкрай болючими і поки що не знаходять взаємоприйнятного рішення.

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