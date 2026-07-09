Что произошло на встрече Навроцкого и Зеленского: кто поставил жесткое условие

Встреча президентов Польши и Украины на полях саммита НАТО не привела к прорыву в одном из самых чувствительных вопросов двусторонних отношений. Президент Польши Кароль Навроцкий признал, что сторонам не удалось найти взаимопонимание по исторической повестке, которая продолжает осложнять диалог между Варшавой и Киевом.

Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий. Фото: из открытых источников

По словам польского лидера, переговоры с Владимиром Зеленским продолжались около часа. За это время главы государств обсудили широкий спектр тем – от безопасности до перспектив дальнейшего сотрудничества. Однако исторические разногласия, связанные с Волынской трагедией и деятельностью УПА, остались нерешенными.

Навроцкий подчеркнул, что для польского общества память о событиях прошлого является принципиальным вопросом и не может становиться предметом политических компромиссов. Он заявил, что отношение поляков к трагедии на Волыни остается неизменным, а вопросы, связанные с символикой Степана Бандеры, по-прежнему вызывают серьезное неприятие в Польше.

Президент также выразил мнение, что подобная символика негативно влияет на европейские перспективы Украины и рассчитывает на понимание со стороны Киева.

Несмотря на отсутствие прогресса в историческом вопросе, Навроцкий подчеркнул, что переговоры прошли в конструктивной атмосфере. По его словам, обе страны прекрасно осознают существование общей угрозы со стороны России, поэтому заинтересованы в сохранении постоянного политического диалога и развитии сотрудничества.

Польский лидер отметил, что именно безопасность региона сегодня требует от Варшавы и Киева продолжения совместной работы, даже если некоторые темы остаются крайне болезненными и пока не находят взаимоприемлемого решения.

Читайте также на портале "Комментарии" - Польша поставила Украине новое условие по МиГ-29: бесплатной передачи не будет.



