Що показав тиждень війни проти Ірану: хто насправді прорахувався

Кравцев Сергей
У перші два дні здавалося багатьом українцям, що Трамп, який би він не був, рішучо викоренить міжнародний тероризм в Ірані, використавши фантастичну могутність Америки, да ще й отримає при цьому допомогу Ізраїльської армії та МОССАД. Головного аятолу вбито, КВІР розбомблено, ППО знищено – через максимум 2-3 дні, як у прогнозі Арестовича, війна на Близькому Сході закінчиться, нафта не подорожчає, світ побачить, як потрібно діяти з диктатурами і прибере руки путіна від України. Але виявилося не зовсім так. Про це розповів письменник та видавець Олександр Красовицький.
Війна в Ірані Фото: з відкритих джерел
Експерт зазначає, що за сім днів маємо приблизно таку статистику: Ізраїль 1500-2000 вильотів F-35I, F-15I, F-16I, 150-200 ракет Delilah, Ramoage, Popeye та крилатих повітряних, від 3000 до 4.000 авіабомб. США 1200-1500 вильотів літаків B-1, B-2, F-35, F-15E, F/A-18, 350-400 ракет Tomahawk, від 3.000 до 4.000 авіаційних бомб різної ваги, сумарно союзниками уражено близько 3000 цілей, вбито більше 4.000 військовослужбовців та силовиків (особисто я впевнений, що більше), знищено повністю 21 військовий корабель.
Він зауважує, станом на сьогодні багаті автократії Близького Сходу майже витратили власні запаси ППО і обов’язково знайдуть аргументи, щоб купити у США максимальну кількість з того, що буде випущено американським ВПК (на вчорашній нараді Пентагон вимагав збільшити виробництво основних видів озброєнь в 4 рази, розуміючи, що потрібно бути готовими до можливого протистояння за Тайвань з Китаєм).
