Що показав тиждень війни проти Ірану: хто насправді прорахувався

У перші два дні здавалося багатьом українцям, що Трамп, який би він не був, рішучо викоренить міжнародний тероризм в Ірані, використавши фантастичну могутність Америки, да ще й отримає при цьому допомогу Ізраїльської армії та МОССАД. Головного аятолу вбито, КВІР розбомблено, ППО знищено – через максимум 2-3 дні, як у прогнозі Арестовича, війна на Близькому Сході закінчиться, нафта не подорожчає, світ побачить, як потрібно діяти з диктатурами і прибере руки путіна від України. Але виявилося не зовсім так. Про це розповів письменник та видавець Олександр Красовицький.

Війна в Ірані Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначає, що за сім днів маємо приблизно таку статистику: Ізраїль 1500-2000 вильотів F-35I, F-15I, F-16I, 150-200 ракет Delilah, Ramoage, Popeye та крилатих повітряних, від 3000 до 4.000 авіабомб. США 1200-1500 вильотів літаків B-1, B-2, F-35, F-15E, F/A-18, 350-400 ракет Tomahawk, від 3.000 до 4.000 авіаційних бомб різної ваги, сумарно союзниками уражено близько 3000 цілей, вбито більше 4.000 військовослужбовців та силовиків (особисто я впевнений, що більше), знищено повністю 21 військовий корабель.

"Іран відповів більше, ніж 750 ударами балістичних ракет та від 2000 до 2500 дронів. При цьому кількість дронів щоденно збільшується і складає зараз приблизно 275 на добу. США, Ізраїль та держави-сусіди Ірану, за оцінками використали наступну кількість ракет ППО: Ізраїль 500-800 переважно власного виробництва; США близько 500, в тому числі більше 200 Patriot PAC-3 та близько 100 надсучасних THAAD; країни-сусіди Ірану приблизно витратили: ОАЕ THAAD — 60, ракет для Patriot — 150; Кувейт ракет для Patriot та NASAMS — 150, Саудівська Аравія THAAD, Patriot всього близько 180, Йорданія Patriot 120, Катар — Patriot 150 та Aster-30 (корабельні) 70", – зазначив експерт.

Він зауважує, станом на сьогодні багаті автократії Близького Сходу майже витратили власні запаси ППО і обов’язково знайдуть аргументи, щоб купити у США максимальну кількість з того, що буде випущено американським ВПК (на вчорашній нараді Пентагон вимагав збільшити виробництво основних видів озброєнь в 4 рази, розуміючи, що потрібно бути готовими до можливого протистояння за Тайвань з Китаєм).

