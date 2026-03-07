Что показала неделю войны против Ирана: кто на самом деле просчитался

В первые два дня казалось многим украинцам, что каким бы он ни был Трамп решительно искоренит международный терроризм в Иране, использовав фантастическое могущество Америки, да еще и получит при этом помощь Израильской армии и МОССАД. Главный аятолл убит, КСИР разбомблен, ПВО уничтожен – через максимум 2-3 дня, как в прогнозе Арестовича, война на Ближнем Востоке закончится, нефть не подорожает, мир увидит, как нужно действовать с диктатурами и уберет руки пути от Украины. Но оказалось не совсем так. Об этом рассказал писатель и издатель Александр Красовицкий.

Война в Иране. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что за семь дней есть примерно такая статистика: Израиль 1500-2000 вылетов F-35I, F-15I, F-16I, 150-200 ракет Delilah, Ramoage, Popeye и крылатых воздушных, от 3000 до 4.00 авиа США 1200-1500 вылетов самолетов B-1, B-2, F-35, F-15E, F/A-18, 350-400 ракет Tomahawk, от 3.000 до 4.000 авиационных бомб разного веса, суммарно союзниками поражено около 3000 целей. (лично я уверен, что больше), уничтожен полностью 21 военный корабль.

"Иран ответил более 750 ударами баллистических ракет и от 2000 до 2500 дронов. При этом количество дронов ежедневно увеличивается и составляет сейчас примерно 275 в сутки. США, Израиль и государства-соседи Ирана, по оценкам, использовали следующее количество ракет ПВО: Израиль 500-800 преимущественно собственного производства; США около 500, включая более 200 Patriot PAC-3 и около 100 сверхсовременных THAAD; страны-соседи Ирана примерно потратили: ОАЭ THAAD – 60, ракет для Patriot – 150; Кувейт ракет для Patriot и NASAMS – 150, Саудовская Аравия THAAD, Patriot всего около 180, Иордания Patriot 120, Катар – Patriot 150 и Aster-30 (корабельные) 70", – отметил эксперт.

Он замечает, по состоянию на сегодняшний день богатые автократии Ближнего Востока почти потратили собственные запасы ПВО и обязательно найдут аргументы, чтобы купить у США максимальное количество из того, что будет выпущено американским ВПК (на вчерашнем совещании Пентагон требовал увеличить производство основных видов вооружений в 4 раза, понимая, что нужно быть.

Читайте на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский уже дал указания по подготовке и отправке украинских специалистов на Ближний Восток для помощи США в противостоянии иранским "Шахедам". Также известны сроки, когда они отправятся на выполнение задания. Об этом рассказал источник Reuters.



