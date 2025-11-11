Що насправді відбувається з корупцією в Україні: чим здивував кейс в енергетиці

Рубрики
Кравцев Сергей
Ніякої корупції у енергетиці НАБУ не викрило. Бо вся ця сумна історія, проілюстрована фото с приблизно 1.200.000 доларів – це ключовий елемент системи державного управління, яка в Україні сформувалася десь у 1997 році і без принципових змін дожила до сьогодні. Тільки масштаби постійно зростають. І війна їй жодним чином не заважає, швидше навпаки. Про це розповів політтехнолог Олександр Кочетков.
Корупція в Україні Фото: із відкритих джерел
Експерт пояснює, справа у тому, що кожен призначений на доволі помітну керівну посаду, не кажучи вже про міністерський рівень, точно знає, що до нього обов’язково прийде людина від попередника, і запропонує фінансову схему. Звісно, це буде злочинна схема, побудована на присвоєнні частини державних грошей, якими оперує ця установа. Або на використання владних інструментів, які вона має. Або на ще чомусь подібному. На жаргоні управлінців це зветься "ділянка для кормління".
За його словами, війна не просто актуалізувала корупційну складову. Незаконно збагачуються керівники всіх рівнів та напрямків, милостиво дозволяючи збагачуватися підлеглим, але тільки слухняним. Збагачуються силовики. Збагачуються депутати, приймаючи закони, які дозволять збагачуватися корупціонерам. "Антикорупціонери" та інші подібні активісти збагачуються там само, які і ті, з ким вони "несамовити борються". Збагачується обслуга можновладців, з медійною включно. Діти вчаться ремеслу "заробляти на державі" від батьків, тому система самовідтворювана.
