Что действительно происходит с коррупцией в Украине: чем удивил кейс в энергетике

Никакой коррупции в энергетике НАБУ не разоблачило. Потому что вся эта печальная история, проиллюстрированная фото примерно с 1.200.000 долларов – это ключевой элемент системы государственного управления, которая в Украине сформировалась где-то в 1997 году и без принципиальных изменений дожила до сегодняшнего дня. Только масштабы постоянно растут. И война ей никак не мешает, скорее наоборот. Об этом рассказал политтехнолог Александр Кочетков.

Коррупция в Украине. Фото: из открытых источников

Эксперт объясняет, дело в том, что каждый назначенный на достаточно заметную руководящую должность, не говоря уже о министерском уровне, точно знает, что к нему обязательно придет человек от предшественника и предложит финансовую схему. Естественно, это будет преступная схема, построенная на присвоении части государственных средств, которыми оперирует это учреждение. Или на использование властных инструментов, которые она имеет. Или еще на чем-то подобном. На жаргоне управленцев это называется "участок для кормления".

"И в схему уже вовлечены определенные работники учреждения, разные бизнес-структуры и – главное – представители руководящей инстанции по ступенькам выше. То есть новому руководителю отказаться невозможно – это все равно, что одна шестерня в коробке переключений внезапно начнет вращаться в незапланированную сторону. Такая неправильная шестерня, то есть, добродетельный госслужащий будет просто перемолена и выброшена из системы. Подобные случаи бывают, но они уникальны", – отметил Александр Кочетков.

По его словам, война не просто актуализировала коррупционную составляющую. Незаконно обогащаются руководители всех уровней и направлений, милостиво позволяя обогащаться подчиненным, но только послушным. Обогащаются силовики. Обогащаются депутаты, принимая законы, позволяющие обогащаться коррупционерам. "Антикоррупционеры" и другие подобные активисты обогащаются там же, которые и те, с кем они "беспокоятся". Обогащается обслуга власть имущих, с медийной включительно. Дети учатся ремеслу "зарабатывать на государстве" от родителей, поэтому система самовоспроизводимая.

"И есть только один-единственный человек в Украине, который не только сам не занимается коррупцией, но и не видит его вокруг себя, а чтобы побороть это позорное явление, у него постоянно не хватает полномочий. Это – всегда президент Украины, но только во время пребывания в должности, до и после – все видит и так это ненавидит, что убил бы. Поэтому постоянно повторяю: менять надо не только персоналий, а систему в целом", – отметил Александр Кочетков.

Читайте на портале "Комментарии" — в Раде заявили, что после скандала с Энергоатомом у Зеленского остался только один путь.