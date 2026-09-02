Що ховалося за візитом глави ЦРУ до Москви: яке жорстке попередження Вашингтон передав Кремлю

Неоголошений візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви через тиждень продовжує викликати питання. Як пише Радіо Свобода, поїздка могла бути пов'язана не лише з підтриманням контактів між спецслужбами, а й із передачею російській стороні серйозного попередження.

Джон Реткліфф та Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, Реткліфф застеріг російських чиновників від можливих атак чи провокацій щодо НАТО. Особлива увага, як стверджується, приділялася Естонії, Латвії та Литві. Крім того, сторони могли обговорювати російську підтримку Ірану.

Дональд Трамп назвав поїздку "напіврутинною", заявивши, що США хочуть завершення війни в Україні та з контактів із Москвою "щось може вийти". У Кремлі, у свою чергу, повідомили, що Реткліфф не зустрічався із Володимиром Путіним, а його візит назвали частиною регулярних контактів спецслужб двох країн.

Проте сама подорож виглядає незвичайно. Це перша публічно відома поїздка чинного директора ЦРУ до Москви після візиту Вільяма Бернса у листопаді 2021 року – лише за кілька місяців до повномасштабного вторгнення Росії до України.

Колишній співробітник ЦРУ Едвард Боган вважає, що рішення Реткліффа вирушити особисто свідчить про серйозність ситуації. За його словами, це не обов'язково означає наявність упевненості у підготовці Росією нападу на НАТО, проте потенційна загроза була висловлена досить реальною, щоб попередити Москву безпосередньо.

Інший колишній співробітник ЦРУ Шон Вісвессер назвав візит позитивним сигналом, але попередив: будь-яке попередження буде малоефективним без чіткого розуміння наслідків його ігнорування.

При цьому Бог закликав не переоцінювати російські можливості. На його думку, Москва може демонструвати наявність багатьох варіантів ескалації, хоча її військові ресурси далеко не безмежні.

Таким чином, головне питання залишається без відповіді: що саме американська розвідка визнала настільки важливим, що голова ЦРУ особисто вирушив до Москви? На думку експертів, мова могла йти про спробу змінити розрахунки Кремля щодо допустимих дій проти НАТО.

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