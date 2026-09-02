Что скрывалось за визитом главы ЦРУ в Москву: какой жесткое предупреждение Вашингтон передал Кремлю

Необъявленный визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву спустя неделю продолжает вызывать вопросы. Как пишет Радио Свобода, поездка могла быть связана не только с поддержанием контактов между спецслужбами, но и с передачей российской стороне серьезного предупреждения.

Джон Рэтклифф и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По данным издания, Рэтклифф предостерег российских чиновников от возможных атак или провокаций в отношении НАТО. Особое внимание, как утверждается, уделялось Эстонии, Латвии и Литве. Кроме того, стороны могли обсуждать российскую поддержку Ирана.

Дональд Трамп назвал поездку "полурутинной", заявив, что США хотят завершения войны в Украине и из контактов с Москвой "что-то может получиться". В Кремле, в свою очередь, сообщили, что Рэтклифф не встречался с Владимиром Путиным, а его визит назвали частью регулярных контактов спецслужб двух стран.

Однако сама поездка выглядит необычно. Это первая публично известная поездка действующего директора ЦРУ в Москву после визита Уильяма Бернса в ноябре 2021 года – всего за несколько месяцев до полномасштабного вторжения России в Украину.

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Боган считает, что решение Рэтклиффа отправиться лично свидетельствует о серьезности ситуации. По его словам, это не обязательно означает наличие уверенности в подготовке Россией нападения на НАТО, однако потенциальная угроза была сочтена достаточно реальной, чтобы предупредить Москву напрямую.

Другой бывший сотрудник ЦРУ, Шон Висвессер, назвал визит позитивным сигналом, но предупредил: любое предупреждение будет малоэффективным без четкого понимания последствий его игнорирования.

При этом Боган призвал не переоценивать российские возможности. По его мнению, Москва может демонстрировать наличие множества вариантов эскалации, хотя ее военные ресурсы далеко не безграничны.

Таким образом, главный вопрос остается без ответа: что именно американская разведка сочла настолько важным, что глава ЦРУ лично отправился в Москву? По мнению экспертов, речь могла идти о попытке изменить расчеты Кремля относительно допустимых действий против НАТО.

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