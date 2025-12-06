Ще одна гаряча точка на Землі: які дві країни відкрили вогонь

У п’ятницю пізно ввечері на кордоні між Пакистаном та Афганістаном сталася чергова перестрілка. Як повідомляє Reuters із посиланням на офіційних представників обох країн, обмін вогнем відбувся на тлі загострення напруженості після безрезультатних переговорів упродовж цього тижня. Даних про жертви поки немає.

Пакистан і Афганістан відкрили вогонь. Фото: з відкритих джерел

За словами речника талібів Забіхулли Муджахіда, пакистанські військові першими відкрили вогонь у районі Спін-Болдак у провінції Кандагар. Натомість представник офісу прем’єр-міністра Пакистану Мошараф Заїді заявив, що саме афганські сили безпідставно атакували позиції пакистанських прикордонників у районі Чамана. Він підкреслив, що Ісламабад залишається у повній бойовій готовності й буде захищати свою територіальну цілісність.

Інцидент стався через два дні після того, як черговий раунд переговорів між країнами завершився без прогресу. Попри це, сторони підтвердили намір продовжувати хитке перемир’я. Зустрічі, що проходили в Саудівській Аравії, стали частиною ширшого дипломатичного процесу, організованого Катаром, Туреччиною та Саудівською Аравією. Метою є зниження напруженості після смертельних зіткнень на кордоні у жовтні.

Конфлікт загострюється на тлі взаємних звинувачень: Пакистан стверджує, що бойовики, які діють з афганської території, причетні до серії недавніх нападів, зокрема вибухів смертників. Кабул це заперечує, зазначаючи, що не відповідає за внутрішню безпеку сусідньої держави.

Наприкінці листопада ситуація різко погіршилась після авіаудару пакистанських військових по житловому будинку в провінції Хост, внаслідок чого загинули дев’ятеро дітей і жінка. Попередні переговори в Туреччині також не принесли результатів, однак обидві країни підтвердили готовність дотримуватися режиму припинення вогню.

