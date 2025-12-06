logo

BTC/USD

89634

ETH/USD

3028.21

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Еще одна горячая точка на Земле: какие две страны открыли огонь
commentss НОВОСТИ Все новости

Еще одна горячая точка на Земле: какие две страны открыли огонь

Пакистан и Афганистан обменялись интенсивным огнем на границе после провала мирных переговоров

6 декабря 2025, 08:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В пятницу поздно вечером на границе между Пакистаном и Афганистаном произошла очередная перестрелка. Как сообщает Reuters со ссылкой на официальных представителей обеих стран, обмен огнем произошел на фоне обострения напряженности после безрезультатных переговоров на этой неделе. Данных о жертвах пока нет.

Еще одна горячая точка на Земле: какие две страны открыли огонь

Пакистан и Афганистан открыли огонь. Фото: из открытых источников

По словам спикера талибов Забихуллы Муджахида, пакистанские военные первыми открыли огонь в районе Спин-Болдак в провинции Кандагар. Представитель офиса премьер-министра Пакистана Мошараф Заиди заявил, что именно афганские силы безосновательно атаковали позиции пакистанских пограничников в районе Чамана. Он подчеркнул, что Исламабад остается в полной боевой готовности и будет защищать свою территориальную целостность.

Инцидент произошел два дня спустя после того, как очередной раунд переговоров между странами завершился без прогресса. Несмотря на это, стороны подтвердили намерение продолжать шаткое перемирие. Встречи, проходившие в Саудовской Аравии, стали частью более широкого дипломатического процесса, организованного Катаром, Турцией и Саудовской Аравией. Целью является снижение напряженности после смертельных столкновений на границе в октябре.

Конфликт обостряется на фоне взаимных обвинений: Пакистан утверждает, что действующие с афганской территории боевики причастны к серии недавних нападений, в том числе взрывов смертников. Кабул это отрицает, отмечая, что не отвечает за внутреннюю безопасность соседнего государства.

В конце ноября ситуация резко ухудшилась после авиаудара пакистанских военных по жилому дому в провинции Хост, в результате чего погибли девять детей и женщина. Предыдущие переговоры в Турции также не принесли результатов, однако обе страны подтвердили готовность соблюдать режим прекращения огня.

Читайте на портале "Комментарии" — на границе между Пакистаном и Афганистаном вспыхнул масштабный вооруженный конфликт. 11 октября начались боевые действия, продолжавшиеся несколько часов, после чего правительство Пакистана и контролирующие Афганистан талибы выступили с резкими взаимными обвинениями.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/pakistan-afghanistan-exchange-heavy-fire-along-border-officials-say-2025-12-05/
Теги:

Новости

Все новости