Ще один нардеп постане перед судом за звинуваченням у держзраді: загрожує довічне
commentss НОВИНИ Всі новини

Ще один нардеп постане перед судом за звинуваченням у держзраді: загрожує довічне

Нардепу Шевченку може загрожувати довічне ув'язнення з конфіскацією майна

3 листопада 2025, 11:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

До суду направлено обвинувальний акт щодо народного депутата Євгенія Шевченка, якому інкримінують державну зраду, колабораційну діяльність та заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, скоєне у складі групи осіб.

Ще один нардеп постане перед судом за звинуваченням у держзраді: загрожує довічне

Нардеп Євгеній Шевченко. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що було зібрано конкретні факти скоєння трьох епізодів злочинів. Перші два стосуються державної зради до та після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Третій епізод – шахрайське заволодіння народним депутатом 14,5 млн грн приватного підприємства.

Зокрема, під час слідства задокументовано, що депутат використав власні зв'язки у Білорусі для угоди з постачанням мінеральних добрив. Українське підприємство сплатило за продукцію, проте білоруська сторона затягувала постачання.

Нардеп скористався ситуацією та вмовляв підприємців, що нібито немає необхідних дозволів на перевезення вантажу. Хоча точно знав, що всі документи були в наявності. Щоб "вирішити проблему", він змусив підприємців укласти договір на консультаційні послуги з підконтрольною йому фірмою на суму 14,5 млн. грн.

Отримані кошти він витратив на покупку трьох авто преміум-класу – Porsche Macan, BMW X5M (2021 р.в.) та Mercedes-Benz AMG (2022 р.в.), які оформив на підставних осіб. Загальна митна вартість машин перевищує 250 тис. євро, повідомляють у ГБР.

За даними слідства, політик також системно розповсюджував через соціальні мережі інформацію, яка відповідала пропагандистським наративам РФ. Вона була спрямована на дискредитацію органів влади України, міжнародних партнерів та процесів європейської інтеграції. Такі дії сприяли дестабілізації ситуації у країні.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді до довічного ув'язнення з конфіскацією майна.

Сторона захисту завершила ознайомлення із матеріалами досудового розслідування. Обвинувальний акт затверджено прокурором та направлено до суду для розгляду по суті, зазначають у ОДП. Наразі підозрюваний утримується у слідчому ізоляторі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Рада достроково забрала мандат у скандального нардепа.




