Еще один нардеп предстанет перед судом по обвинению в госизмене: грозит пожизненное

В суд направлен обвинительный акт в отношении народного депутата Евгения Шевченко, которому инкриминируют государственную измену, коллаборационную деятельность и завладение чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах, совершенное в составе группы лиц.

Нардеп Евгений Шевченко. Фото: из открытых источников

Отмечается, что были собраны конкретные факты совершения трех эпизодов преступлений. Первые два касаются государственной измены до и после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Третий эпизод – мошеннического завладения народным депутатом 14,5 млн грн частного предприятия.

В частности, в ходе следствия задокументировано, что депутат использовал собственные связи в Беларуси для сделки с поставками минеральных удобрений. Украинское предприятие оплатило продукцию, однако белорусская сторона затягивала поставку.

Нардеп воспользовался ситуацией и уговаривал предпринимателей, что якобы нет необходимых разрешений на перевозку груза. Хотя точно знал, что все документы имелись в наличии. Чтобы "решить проблему", он заставил предпринимателей заключить договор на консультационные услуги с подконтрольной ему фирмой на сумму 14,5 млн грн.

Полученные средства он потратил на покупку трех авто премиум-класса — Porsche Macan, BMW X5M (2021 г.в.) и Mercedes -Benz AMG (2022 г.в.), которые оформил на подставных лиц. Общая таможенная стоимость машин превышает 250 тыс. евро, сообщают в ГБР.

По данным следствия, политик также системно распространял через социальные сети информацию, которая отвечала пропагандистским нарративам РФ. Она была направлена на дискредитацию органов власти Украины, международных партнеров и процессов европейской интеграции. Такие действия способствовали дестабилизации ситуации внутри страны.

Санкции статей предусматривают наказание в виде вплоть до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Сторона защиты завершила ознакомление с материалами досудебного расследования. Обвинительный акт утвержден прокурором и направлен в суд для рассмотрения по существу, отмечают в ОГП. Сейчас подозреваемый содержится в следственном изоляторе.

