Санкції за аналогією з «ВК»: чому Україна має відмовитися від Telegram на державному рівні

В Україні необхідно запровадити санкційні обмеження проти месенджера Telegram, оскільки цей ресурс є небезпечним і працює в інтересах ворога. Таку думку висловив відомий український кіберексперт Костянтин Корсун.

Ілюстративне фото

Він нагадав, що наша держава вже має успішний досвід боротьби з російськими цифровими платформами, який варто застосувати знову.

"Стосовно небезпеки Телеграма, я вже багато років послідовно переконаний, що це ворожий для нас продукт. І стосовно нього треба вводити санкції, як це було свого часу зроблено проти ВКонтактє і Однокласників, здається, це був 2015 рік. Але це не робиться, і не робиться жодних справ якось обмежити", — констатує фахівець.

Водночас Корсун зауважив, що не підтримує радикальні кроки, які позбавлять доступу до ресурсу пересічних українців. Проте він вважає критично важливим негайно очистити від цього месенджера державний сектор.

"Я проти того, щоб були застосовані технічні блокування проти усіх громадян України без виключення. Але я наполягаю, що державні структури України мусять відмовитися від Телеграма як канала офіційних комунікацій. Тобто є безліч інших каналів, просто приберіть звідти Телеграм і значно зменшиться, як це називається, горизонт проблем і ризиків", — резюмував Костянтин Корсун.

