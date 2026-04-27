Санкции по аналогии с «ВК»: почему Украина должна отказаться от Telegram на государственном уровне
Санкции по аналогии с «ВК»: почему Украина должна отказаться от Telegram на государственном уровне

Константин Корсун требует запретить официальные госкоммуникации в Telegram, но без тотальных блокировок

27 апреля 2026, 14:14
Недилько Ксения

В Украине необходимо ввести санкционные ограничения против мессенджера Telegram, поскольку этот ресурс опасен и работает в интересах врага. Такое мнение высказал известный украинский киберэксперт Константин Корсун.

Иллюстративное фото

Он напомнил, что у нашего государства уже есть успешный опыт борьбы с российскими цифровыми платформами, который следует применить снова.

"Что касается опасности Телеграма, я уже много лет последовательно убежден, что это враждебный для нас продукт. И в отношении него нужно вводить санкции, как это было в свое время сделано против ВКонтакта и Одноклассников, кажется, это был 2015 год. Но это не делается и не делается никаких дел как-то ограничить", — констатирует специалист.

В то же время, Корсун отметил, что не поддерживает радикальные шаги, которые лишат доступа к ресурсу рядовых украинцев. Тем не менее, он считает критически важным немедленно очистить от этого мессенджера государственный сектор.

"Я против того, чтобы были применены технические блокировки против всех граждан Украины без исключения. Но я настаиваю, что государственные структуры Украины должны отказаться от телеграммы как канала официальных коммуникаций. То есть есть множество других каналов , просто уберите оттуда Телеграм и значительно уменьшится, как это называется, горизонт проблем и рисков", — резюмировал Константин Корсун.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ранее в ГУР МОУ уже делали намеки на запрет Телеграма в Украине.                                                                                              



