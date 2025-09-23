Садовий назвав двох віп-чиновників, після зустрічі з якими у його кабінеті знайшли "прослушку"

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що пристрій, що прослуховує, в його кабінеті знайшли після того, як там побували прем'єр-міністр Юлія Свириденко, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, а також представники низки західних держав. Як передає портал "Коментарі", Садовий розповів в інтерв'ю журналісту Роману Кравцю.

Андрій Садовий. Фото: з відкритих джерел

"У мене є дуже багато запитань, тому що буквально за останній місяць у мене в кабінеті була зустріч з пані прем'єр-міністеркою, потім два рази був спікер парламенту, було багато іноземних гостей. І якщо ці розмови стануть публічними, це недобре. Хоча ми, чесно кажучи, нічого там такого особливого не говорили", – зазначив мер Львова.

За його словами, немає підтверджень того, що "прослушку" встановили у кабінеті за рішенням суду.

Міський голова Львова зазначив, якщо такого рішення не було, тоді виникає ще більше питань щодо встановленої "прослушки" і того, хто за цим може стояти.

Садовий звернув увагу, що кабінет мера – це режимний об'єкт і для того, щоб встановити у ньому відповідне обладнання, потрібно було задіяти "серйозні ресурси".

"З огляду на те, що сам пристрій був вмонтований недостатньо якісно, у мене виникає питання до всієї подальшої схеми. Тому що дуже часто хтось це робить, щоб потім щось оприлюднити. Та нехай оприлюднять, але це ж питання держави. За державу просто соромно, що такі речі відбуваються", — сказав Садовий.

Нагадаємо, раніше міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що в одному з робочих телефонів у його кабінеті фахівці виявили "прослуховуючий пристрій". Про це Садовий повідомив у себе у соцмережі Х.

За словами мера, перші проблеми з пристроєм з'явилися ще минулого тижня, коли телефон почав некоректно працювати та зависати. Прилад було віддано у ремонт, і саме тоді з'ясувалося, що зарядний блок перероблено під шпигунське обладнання.