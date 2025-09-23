Садовый назвал двух вип-чиновников, после встречи с которыми в его кабинете нашли "прослушку"

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что прослушивающее устройство в его кабинете нашли после того, как там побывали премьер-министр Юлия Свириденко, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, а также представители ряда западных государств. Как передает портал "Комментарии", об этом Садовый рассказал в интервью журналисту Роману Кравцу.

Андрей Садовый. Фото: из открытых источников

"У меня есть очень много вопросов, потому что буквально за последний месяц у меня в кабинете была встреча с госпожой премьер-министром, потом два раза был спикер парламента, было много иностранных гостей. И, если эти разговоры станут публичными, это нехорошо. Хотя мы, честно говоря, ничего там особенного не говорили", – отметил мэр Львова.

По его словам, нет подтверждений того, что "прослушку" установили в кабинете по решению суда.

Градоначальник Львова отметил, если такого решения не было, тогда возникает еще больше вопросов относительно установленной "прослушки" и того, кто за этим может стоять.

Садовый обратил внимание, что кабинет мэра – это режимный объект и для того, чтобы установить в нем соответствующее оборудование, нужно было задействовать "серьезные ресурсы".

"Учитывая, что само устройство было вмонтировано недостаточно качественно, у меня возникает вопрос ко всей дальнейшей схеме. Потому что очень часто кто-то это делает, чтобы потом что-то обнародовать. Да пусть обнародуют, но это же вопрос государства. За государство просто стыдно, что такие вещи происходят", — сказал Садовый.

Напомним, ранее городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что в одном из рабочих телефонов в его кабинете специалисты обнаружили "подслушивающее устройство". Об этом Садовый сообщил у себя в соцсети Х.

По словам мэра, первые проблемы с устройством появились еще на прошлой неделе, когда телефон начал некорректно работать и зависать. Прибор был отдан в ремонт, и именно тогда выяснилось, что зарядный блок переработан под шпионское оборудование.