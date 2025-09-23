Садовый назвал двух вип-чиновников, после встречи с которыми в его кабинете нашли "прослушку"

Рубрики
Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что прослушивающее устройство в его кабинете нашли после того, как там побывали премьер-министр Юлия Свириденко, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, а также представители ряда западных государств. Как передает портал "Комментарии", об этом Садовый рассказал в интервью журналисту Роману Кравцу.
Андрей Садовый. Фото: из открытых источников
По его словам, нет подтверждений того, что "прослушку" установили в кабинете по решению суда.
Градоначальник Львова отметил, если такого решения не было, тогда возникает еще больше вопросов относительно установленной "прослушки" и того, кто за этим может стоять.
Садовый обратил внимание, что кабинет мэра – это режимный объект и для того, чтобы установить в нем соответствующее оборудование, нужно было задействовать "серьезные ресурсы".
Напомним, ранее городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что в одном из рабочих телефонов в его кабинете специалисты обнаружили "подслушивающее устройство". Об этом Садовый сообщил у себя в соцсети Х.
По словам мэра, первые проблемы с устройством появились еще на прошлой неделе, когда телефон начал некорректно работать и зависать. Прибор был отдан в ремонт, и именно тогда выяснилось, что зарядный блок переработан под шпионское оборудование.