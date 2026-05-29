Румунське місто під ударом: російський дрон вибухнув у багатоповерхівці НАТО

Ніч на 29 травня стала тривожним сигналом не лише для України, а й для країн-членів НАТО. Російський безпілотник, який атакував південь Одеської області, перетнув повітряний простір Румунії і впав на багатоповерхівку в прикордонному місті Галац. Внаслідок вибуху спалахнула пожежа, постраждали мирні жителі.

Удар дрону по Румунії. Фото: з відкритих джерел

За даними Міноборони Румунії, дрон відстежувався радарами з моменту входу до повітряного простору країни. Після цього він подався у бік південної частини Галаца і врізався в дах житлового будинку. Вибух стався на рівні 10 поверху, де миттєво почалася пожежа.

Мешканців розбудив характерний звук двигуна безпілотника, а потім потужний вибух. На місце прибули пожежники, поліція та медики. З будівлі евакуювали близько 70 людей. Пошкоджена квартира зазнала серйозних руйнувань.

Серед постраждалих – жінка з опіками першого ступеня та 14-річний підліток, який пережив сильний стрес. Їм надали медичну допомогу. Згодом румунські рятувальники підтвердили, що бойовий заряд безпілотника детонував після падіння.

Влада Румунії оголосила надзвичайний режим реагування та розіслала попередження жителям повітів Галац, Тулча та Бреїла через систему Ro-Alert. Для перехоплення мети з авіабази Фетешть було піднято два винищувачі F-16 за підтримки вертольота IAR 330 SOCAT. Пілоти отримали дозвіл на знищення дрона, проте той упав раніше, ніж був перехоплений.

У Бухаресті офіційно підтвердили: безпілотник був російським. Інцидент стався на тлі чергової атаки РФ по Одеській області, зокрема по району Рені, що знаходиться приблизно за 20 кілометрів від Галаца.

