Румынский город под ударом: российский дрон взорвался в многоэтажке НАТО
Румынский город под ударом: российский дрон взорвался в многоэтажке НАТО

Беспилотник РФ долетел до Галаца, врезался в жилой дом и вызвал пожар - румынские F-16 получили приказ на перехват, но не успели

29 мая 2026, 07:07
Кравцев Сергей

Ночь на 29 мая стала тревожным сигналом не только для Украины, но и для страны-члена НАТО. Российский беспилотник, атаковавший юг Одесской области, пересек воздушное пространство Румынии и упал на жилую многоэтажку в приграничном городе Галац. В результате взрыва вспыхнул пожар, пострадали мирные жители.

Удар дрона по Румынии. Фото: из открытых источников

По данным Минобороны Румынии, дрон отслеживался радарами с момента входа в воздушное пространство страны. После этого он направился в сторону южной части Галаца и врезался в крышу жилого дома. Взрыв произошел на уровне 10-го этажа, где мгновенно начался пожар.

Жителей разбудил характерный звук двигателя беспилотника, а затем мощный взрыв. На место прибыли пожарные, полиция и медики. Из здания эвакуировали около 70 человек. Поврежденная квартира получила серьезные разрушения.

Среди пострадавших – женщина с ожогами первой степени и 14-летний подросток, переживший сильный стресс. Им оказали медицинскую помощь. Позже румынские спасатели подтвердили, что боевой заряд беспилотника детонировал после падения.

Власти Румынии объявили чрезвычайный режим реагирования и разослали предупреждения жителям уездов Галац, Тулча и Брэила через систему Ro-Alert. Для перехвата цели с авиабазы Фетешть были подняты два истребителя F-16 при поддержке вертолета IAR 330 SOCAT. Пилоты получили разрешение на уничтожение дрона, однако тот упал раньше, чем был перехвачен.

В Бухаресте официально подтвердили: беспилотник был российским. Инцидент произошел на фоне очередной атаки РФ по Одесской области, в частности по району Рени, который находится всего примерно в 20 километрах от Галаца.

Источник: https://www.mapn.ro/cpresa/19271_informa%C8%9Bie-de-presa
