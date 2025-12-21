logo_ukra

Головна Новини Суспільство події Розміром з кавун: киянин виростив найбільше яблуко в Україні (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Розміром з кавун: киянин виростив найбільше яблуко в Україні (ФОТО)

Житель Києва Юрій Кожем’якін виростив яблуко вагою 1,28 кг. Рекорд офіційно внесли до Національного реєстру рекордів України.

21 грудня 2025, 16:55
Автор:
avatar

Slava Kot

У приватному саду 63-річний киянин Юрій Кожем’якін виростив яблуко вагою 1,28 кілограма. Завдяки цій вазі яблуко встановило рекорд, який був офіційно зафіксований Національним реєстром рекордів України.

Розміром з кавун: киянин виростив найбільше яблуко в Україні (ФОТО)

Найбільше яблуко в Україні

Про величезне яблуко повідомила керівниця реєстру рекордів Лана Вєтрова. Плід належить до сорту Jumbo Pomme французької селекції, відомої великими, так званими яблуками-важковаговиками.

"Найбільше в Україні яблуко. Юрію вдалося виростити не просто велетня, а яблуко-гіганта вагою 1кг 281г. Обхват плода – 50 см! Мабуть, якби цей врощений ним яблукозавр упав, певно сейсмологи би зафіксували землетрус", — повідомила Вєтрова.

За її словами Юрій Кожем’якін за професією ветеринар, однак упродовж багатьох років займається садівництвом. На своїй ділянці він висадив десять трирічних яблунь різних сортів. Під час цвітіння на одному із саджанців зав’язалося три плоди, але згодом залишився лише один. Саме він і виріс до рекордних розмірів.

Розміром з кавун: киянин виростив найбільше яблуко в Україні (ФОТО) - фото 2

Найбільше яблуко в Україні

Однак такий результат вимагав не лише вдалого сорту, а й постійної уваги. Щоб яблуко не впало під власною вагою, садівникові довелося застосовувати підв’язки та встановлювати підпори з усіх боків. Інакше гілка не витримала б навантаження.

Рекорд має символічне значення. За словами Лани Вєтрової, Юрій Кожем’якін присвятив своє досягнення дідусеві Василю Чередниченку та бабусі Тетяні Шуровій, які з дитинства прищепили йому любов до землі та садівництва. Рекорд "Найбільше в Україні яблуко" офіційно внесено до Національного реєстру рекордів у категорії "Жива природа". 

Розміром з кавун: киянин виростив найбільше яблуко в Україні (ФОТО) - фото 2

Найбільше яблуко в Україні

Щодо найбільшого у світі яблука, то український рекорд поступається майже на 600 грамів. У 2005 році в Японії було вирощено та зібрано яблуко з рекордною вагою 1,849 кілограма.

Раніше портал "Коментарі" повідмовляв, що українець виростив найбільший соняшник у світі.



Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1BbXLtiPWQ/
