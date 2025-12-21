Размером с арбуз: киевлянин вырастил самое большое яблоко в Украине (ФОТО)

В частном саду 63-летний киевлянин Юрий Кожемякин вырастил яблоко весом 1,28 килограмма. Благодаря этому весу яблоко установило рекорд, официально зафиксированный Национальным реестром рекордов Украины.



Об огромном яблоке сообщила руководитель реестра рекордов Лана Ветрова. Плод относится к сорту Jumbo Pomme французской селекции, известной крупными, так называемыми яблоками-тяжеловесами.

"Самое большое в Украине яблоко. Юрию удалось вырастить не просто великана, а яблоко-гиганта весом 1кг 281г. Обхват плода – 50 см! Пожалуй, если бы этот выращенный им яблокозавр упал, вероятно сейсмологи бы зафиксировали землетрясение", — пишет Ветрова.

По ее словам, Юрий Кожемякин по профессии ветеринар, однако на протяжении многих лет занимается садоводством. На своем участке он высадил десять трехлетних яблонь разных сортов. Во время цветения на одном из саженцев завязалось три плода, но впоследствии остался только один. Именно он и вырос до рекордных размеров.



Однако такой результат требовал не только удачного сорта, но и постоянного внимания. Чтобы яблоко не упало под своим весом, садоводу пришлось применять подвязки и устанавливать подпоры со всех сторон. Иначе ветвь не выдержала бы нагрузку.

Рекорд имеет символическое значение. По словам Ланы Ветровой, Юрий Кожемякин посвятил свое достижение дедушке Василию Чередниченко и бабушке Татьяне Шуровой, которые с детства привили ему любовь к земле и садоводству. Рекорд "Наибольшее в Украине яблоко" официально внесен в Национальный реестр рекордов в категории "Живая природа".



Что касается крупнейшего в мире яблока, то украинский рекорд уступает почти 600 граммов. В 2005 году в Японии было выращено и собрано яблоко с рекордным весом 1,849 килограмма.

