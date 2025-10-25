logo_ukra

Розкрилося прохання Меркель до України під час захоплення РФ Криму

Екс-глава ВС Литви вважає, що Крим все ще міг бути під українським прапором, якби не вмовляння Меркель української влади

25 жовтня 2025, 13:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Все більше цікавої інформації починає стати відомою громадськості про колишнього федерального канцлера Німеччини Ангела Меркель, яка мала величезний вплив у роки свого правління і при цьому будувала теплі відносини з Москвою. Так стало відомо, що вона нібито вплинула на рішення Києва не чинити збройний опір під час захоплення Криму російськими військами у 2014 році. Про це у своїй книзі стверджує Йонас Вітаутас Зукас, колишній головнокомандувач ЗС Литви (2014-2019) та представник країни в НАТО.

Розкрилося прохання Меркель до України під час захоплення РФ Криму

Ангела Меркель. Фото: із відкритих джерел

Зукас розповідає, що під час окупації Криму він перебував у Києві та мав зустріч із виконувачем обов'язків президента України Олександром Турчиновим. Той нібито пояснив відсутність опору тим, що це сталося "на прохання Меркель у телефонній розмові".

Офіс Меркель від коментарів щодо конкретних висловлювань утримався, наголосивши на попередніх публічних заявах колишнього канцлера та її мемуари "Свобода".

Читайте також на порталі "Коментарі" — європейці знову повертаються до питання, чи могли їх роз'єднаності стати однією з причин початку війни в Україні. Колишній канцлер Німеччини нагадала про невдалі спроби переконати Кремль піти на поступки ще 2021 року – і визнала, що єдиний голос ЄС тоді так і не пролунав. Про це йдеться у публікації The Telegraph.

Журналісти зазначають, колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель розповіла, що влітку 2021 року разом із президентом Франції Еммануелем Макроном вони намагалися створити новий формат переговорів із Кремлем від імені всього Європейського союзу. За її словами, ідея полягала у тому, щоб Європа говорила з Росією єдиним голосом, проте ініціатива провалилася.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Польщі поставили на місце Меркель після скандальних заяв про війну в Україні.




Джерело: https://www.welt.de/politik/ausland/plus68f9d749884e16ac997a4739/merkels-rolle-bei-krim-annexion-ein-ungeheuerlicher-vorwurf.html
