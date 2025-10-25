Раскрылась просьба Меркель к Украине во время захвата РФ Крыма

Все больше интересной информации начинает ставать известной общественности о бывшем федеральном канцлере Германии Ангеле Меркель, которая имела огромное влияние в годы своего правления и при этом строила теплые отношения с Москвой. Так стало известно, что она якобы повлияла на решение Киева не оказывать вооруженного сопротивления во время захвата Крыма российскими войсками в 2014 году. Об этом в своей книге утверждает Йонас Витаутас Зукас, бывший главнокомандующий ВС Литвы (2014-2019) и представитель страны в НАТО.

Ангела Меркель. Фото: из открытых источников

Зукас рассказывает, что во время оккупации Крыма он находился в Киеве и имел встречу с исполняющим обязанности президента Украины Александром Турчиновым. Тот якобы объяснил отсутствие сопротивления тем, что это произошло "по просьбе Меркель в телефонном разговоре".

Офис Меркель от комментариев относительно конкретных высказываний воздержался, отметив предыдущие публичные заявления бывшего канцлера и ее мемуары "Свобода".

Читайте также на портале "Комментарии" — европейцы вновь возвращаются к вопросу, могли ли их разобщенности стать одной из причин начала войны в Украине. Бывший канцлер Германии напомнила о неудачных попытках убедить Кремль пойти на уступки еще в 2021 году – и признала, что единый голос ЕС тогда так и не прозвучал. Об этом говорится в публикации The Telegraph.

Журналисты отмечают, бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что летом 2021 года вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном они пытались создать новый формат переговоров с Кремлем от имени всего Европейского союза. По ее словам, идея заключалась в том, чтобы Европа говорила с Россией единым голосом, однако инициатива провалилась.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Польше поставили на место Меркель после ее скандальных заявлений о войне в Украине.



