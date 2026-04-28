Розкол у Білому домі: у чому почали сумніватися соратники Трампа щодо війни в Ірані

В адміністрації президента США Дональда Трампа загострилися внутрішні суперечки щодо реального стану війни з Іраном та запасів американської зброї. Як повідомляє The Atlantic, частина команди сумнівається у достовірності оптимістичних оцінок, які озвучує Пентагон.

За даними джерел, віцепрезидент Джей Ді Венс неодноразово піднімав питання про можливе виснаження арсеналів. На закритих зустрічах він висловлював занепокоєння щодо дефіциту ракет і боєприпасів та прямо запитував, чи не занижує оборонне відомство масштаби проблеми.

Натомість міністр оборони Піт Гегсет і голова Об’єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн публічно демонструють впевненість. Вони заявляють, що запаси залишаються достатніми, а військові операції проти Ірану розвиваються успішно.

Втім, за інформацією співрозмовників видання, внутрішні оцінки виглядають менш оптимістично. Йдеться про помітне скорочення резервів ключових боєприпасів, зокрема ракет для систем протиповітряної оборони та високоточної ударної зброї.

Експерти побоюються, що така тенденція може обмежити можливості США реагувати на інші потенційні конфлікти. Адже ті самі види озброєння використовуються одночасно для стримування Китай, Росія та Північна Корея.

У самому Пентагоні відкидають звинувачення у приховуванні даних, наголошуючи, що керівництво регулярно доповідає президенту повну інформацію. Білий дім, своєю чергою, називає ситуацію “нормальною робочою дискусією” всередині команди національної безпеки, хоча за лаштунками вона дедалі більше нагадує серйозний конфлікт.

