Раскол в Белом доме: в чем начали сомневаться соратники Трампа по поводу войны в Иране

В администрации президента США Дональда Трампа обострились внутренние споры по поводу реального состояния войны с Ираном и запасов американского оружия. Как сообщает The Atlantic, часть команды сомневается в подлинности оптимистичных оценок, которые озвучивает Пентагон.

По данным источников, вице-президент Джей Ди Вэнс неоднократно поднимал вопрос о возможном истощении арсеналов. На закрытых встречах он выражал обеспокоенность дефицитом ракет и боеприпасов и прямо спрашивал, не занижает ли оборонное ведомство масштабы проблемы.

Министр обороны Пит Гегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн публично демонстрируют уверенность. Они заявляют, что запасы остаются достаточными, а военные операции против Ирана успешно развиваются.

Впрочем, по информации собеседников издания, внутренние оценки смотрятся менее оптимистично. Речь идет о заметном сокращении резервов ключевых боеприпасов, в частности, ракет для систем противовоздушной обороны и высокоточного ударного оружия.

Эксперты опасаются, что подобная тенденция может ограничить возможности США реагировать на другие потенциальные конфликты. Ведь те же виды вооружения используются одновременно для сдерживания Китай, Россия и Северная Корея.

В самом Пентагоне отвергают обвинения в сокрытии данных, отмечая, что руководство регулярно докладывает президенту полную информацию. Белый дом, в свою очередь, называет ситуацию "нормальной рабочей дискуссией" внутри команды национальной безопасности, хотя за кулисами она все больше напоминает серьезный конфликт.

