logo

BTC/USD

76824

ETH/USD

2286.38

USD/UAH

44.09

EUR/UAH

51.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Раскол в Белом доме: в чем начали сомневаться соратники Трампа по поводу войны в Иране
commentss НОВОСТИ Все новости

Раскол в Белом доме: в чем начали сомневаться соратники Трампа по поводу войны в Иране

Вицепрезидент бьет тревогу из-за нехватки ракет, тогда как военные уверяют - все под контролем

28 апреля 2026, 12:16
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В администрации президента США Дональда Трампа обострились внутренние споры по поводу реального состояния войны с Ираном и запасов американского оружия. Как сообщает The Atlantic, часть команды сомневается в подлинности оптимистичных оценок, которые озвучивает Пентагон.

Раскол в Белом доме: в чем начали сомневаться соратники Трампа по поводу войны в Иране

Пентагон. Фото: из открытых источников

По данным источников, вице-президент Джей Ди Вэнс неоднократно поднимал вопрос о возможном истощении арсеналов. На закрытых встречах он выражал обеспокоенность дефицитом ракет и боеприпасов и прямо спрашивал, не занижает ли оборонное ведомство масштабы проблемы.

Министр обороны Пит Гегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн публично демонстрируют уверенность. Они заявляют, что запасы остаются достаточными, а военные операции против Ирана успешно развиваются.

Впрочем, по информации собеседников издания, внутренние оценки смотрятся менее оптимистично. Речь идет о заметном сокращении резервов ключевых боеприпасов, в частности, ракет для систем противовоздушной обороны и высокоточного ударного оружия.

Эксперты опасаются, что подобная тенденция может ограничить возможности США реагировать на другие потенциальные конфликты. Ведь те же виды вооружения используются одновременно для сдерживания Китай, Россия и Северная Корея.

В самом Пентагоне отвергают обвинения в сокрытии данных, отмечая, что руководство регулярно докладывает президенту полную информацию. Белый дом, в свою очередь, называет ситуацию "нормальной рабочей дискуссией" внутри команды национальной безопасности, хотя за кулисами она все больше напоминает серьезный конфликт.

Читайте на портале "Комментарии" — Иран идет ва-банк: предлагающий США в обмен на паузу по ядрышке.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theatlantic.com/national-security/2026/04/iran-war-vance-hegseth-trump/686905/
Теги:

Новости

Все новости