Розкол між Трампом та Зеленським зростає: яку ціну доведеться заплатити Україні

Відносини США та України переживають нову кризу, яка загострилася на тлі розбіжностей щодо ударів по російських нафтопереробних заводах. Як повідомляє CNN, прагнення президента США Дональда Трампа зменшити енергетичні витрати може ускладнити українську боротьбу проти російської агресії.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Черговий виток напруженості розпочався після заяви Трампа про домовленість щодо закупівлі російського дизельного палива. На тлі критики, зокрема з боку республіканців, американський президент оголосив про енергетичне припинення вогню між Росією та Україною. Однак, як з'ясувалося пізніше, воюючі сторони заздалегідь не отримали повідомлення про таку ініціативу.

У четвер президент України Володимир Зеленський заявив про поновлення ударів по російських енергетичних об'єктах. Він також висловив обурення перспективою нових угод Вашингтона з Москвою, допоки українці продовжують гинути у війні.

Критики Трампа вважають, що угода щодо дизельного палива здатна принести Росії мільярди доларів, які можуть бути використані для фінансування воєнних дій. При цьому його вплив на ціни на пальне у США перед проміжними виборами залишається під сумнівом.

"Трамп відчайдушно намагається зробити хоч щось, щоб покращити свої позиції та позиції республіканців", — заявив сенатор-демократ Кріс Кунс.

Додаткові питання викликає співробітництво з Москвою на тлі повідомлень про передачу Росією Ірану розвідувальних даних про розташування американських військових об'єктів та сил.

В адміністрації США стверджують, що Трамп продовжує шукати шляхи миру. Однак, за оцінкою CNN, з моменту повернення до влади ознак пом'якшення позиції Володимира Путіна не з'явилося.

Том Кітинг з британського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень вважає, що передвиборчі інтереси американського президента можуть ставитися вищими за безпеку українців. На цьому тлі розбіжності Вашингтона та Києва ризикують перерости у глибший стратегічний конфлікт.

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