Отношения США и Украины переживают новый кризис, который обострился на фоне разногласий по поводу ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Как сообщает CNN, стремление президента США Дональда Трампа снизить энергетические издержки может осложнить украинскую борьбу против российской агрессии.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Очередной виток напряженности начался после заявления Трампа о договоренности по закупке российского дизельного топлива. На фоне критики, в том числе со стороны республиканцев, американский президент объявил об энергетическом прекращении огня между Россией и Украиной. Однако, как выяснилось позднее, воюющие стороны заранее не получили уведомления о такой инициативе.

В четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил о возобновлении ударов по российским энергетическим объектам. Он также выразил возмущение перспективой новых сделок Вашингтона с Москвой, пока украинцы продолжают погибать в войне.

Критики Трампа считают, что соглашение по дизельному топливу способно принести России миллиарды долларов, которые могут быть использованы для финансирования военных действий. При этом его влияние на цены на топливо в США перед промежуточными выборами остается под вопросом.

"Трамп отчаянно пытается сделать хоть что-то, чтобы улучшить свои позиции и позиции республиканцев", — заявил сенатор-демократ Крис Кунс.

Дополнительные вопросы вызывает сотрудничество с Москвой на фоне сообщений о передаче Россией Ирану разведывательных данных о расположении американских военных объектов и сил.

В администрации США утверждают, что Трамп продолжает искать пути к миру. Однако, по оценке CNN, с момента его возвращения к власти признаков смягчения позиции Владимира Путина не появилось.

Том Китинг из британского Королевского объединенного института оборонных исследований считает, что предвыборные интересы американского президента могут ставиться выше безопасности украинцев. На этом фоне разногласия Вашингтона и Киева рискуют перерасти в более глубокий стратегический конфликт.

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