Розкіш “здулася”: в Україну ввезли рекордно мало luxury-авто

В Україні різко скоротилася кількість імпортованих автомобілів, що підпадають під так званий “податок на розкіш”. За даними Міністерство внутрішніх справ України, у 2025 році в країну ввезли лише 504 такі авто. Це найнижчий показник за останні п’ять років і в 3,2 раза менше, ніж у 2024-му. Про це повідомляє Опендатабот.

Porsche Taycan захопив ринок, а Rolls-Royce не зник: що відбувається з luxury-сегментом в Україні

Для порівняння:

2021 рік – 1006 авто

2022 рік – 570 авто

2023 рік – 2329 авто

2024 рік – 1593 авто

2025 рік – 504 авто

Що купують багаті українці

Абсолютним лідером став Porsche – 321 авто або майже 64% ринку. І кожне друге авто зі списку “розкішних” – це Porsche Taycan. За рік ввезли 232 таких електроседани.

Друге місце посів Mercedes-Benz – 126 авто (25%). Далі – Audi, Rolls-Royce, Aston Martin, Lamborghini та Maserati.

Окрема сенсація – 21 новий Rolls-Royce за рік. Із них 15 – електричний Rolls-Royce Spectre, вартість якого сягає приблизно 600 тисяч доларів.

Електрика витісняє бензин

Найцікавіше – структура пального. Якщо на загальному ринку домінує бензин, то в luxury-сегменті ситуація інша:

– 65% – повністю електричні авто (325 машин);

– 18% – гібриди;

– 17% – бензинові;

– лише 0,4% – дизельні.

Фактично преміум-сегмент став територією електрокарів.

Де реєструють “розкіш”

Майже половину таких авто зареєстровано в Києві та області – 236 машин. Далі йдуть Львівщина (52), Одещина (49) та Дніпропетровщина (37).

82% автомобілів оформлені на фізичних осіб, лише 18% – на бізнес.

Що таке “податок на розкіш”

Під додаткове оподаткування підпадають авто віком до 5 років і вартістю понад 3,2 млн грн. Сума податку – 25 тисяч гривень на рік.

Чому купівлі знизилися утричі

Експерти пояснюють скорочення імпорту високою вартістю, економічною невизначеністю та зміною структури попиту. Частина покупців переорієнтовується на вживані преміум-авто або оформлення за кордоном.

Проте навіть за умов різкого падіння імпорту ринок не зник. Rolls-Royce, Lamborghini та Aston Martin усе ж знаходять своїх власників. А от масового напливу “суперкарів” більше немає.

Розкіш не зникла – вона просто стала обережнішою і, як видно зі статистики, значно “електричнішою”.

