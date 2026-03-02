Роскошь сдулась: в Украину ввезли рекордно мало luxury-авто

Рубрики
Проніна Анна
В Украине резко сократилось количество импортируемых автомобилей, подпадающих под так называемый "налог на роскошь". По данным Министерства внутренних дел Украины , в 2025 году в страну ввезли только 504 таких авто. Это самый низкий показатель за последние пять лет и в 3,2 раза меньше, чем в 2024 году. Об этом сообщает Опендатабот.
Porsche Taycan захватил рынок, а Rolls-Royce не исчез: что происходит с luxury-сегментом в Украине
Для сравнения:
2021 год – 1006 авто
2022 год – 570 авто
2023 год – 2329 авто
2024 год – 1593 авто
2025 год – 504 авто
Абсолютным лидером стал Porsche – 321 авто или почти 64% рынка. И каждое второе авто из списка "роскошных" – это Porsche Taycan. За год ввезли 232 таких электроседана.
Второе место занял Mercedes-Benz – 126 автомобилей (25%). Далее – Audi , Rolls-Royce , Aston Martin , Lamborghini и Maserati .
Отдельная сенсация – 21 новый Rolls-Royce в год. Из них 15 – электрический Rolls-Royce Spectre, стоимость которого составляет примерно 600 тысяч долларов.
Самое интересное – структура горючего. Если на общем рынке доминирует бензин, то в luxury-сегменте ситуация другая:
– 65% – полностью электрические авто (325 машин);
– 18% – гибриды;
– 17% – бензиновые;
– только 0,4% – дизельные.
Фактически премиум-сегмент стал территорией электрокаров.
Почти половина таких авто зарегистрирована в Киеве и области – 236 машин. Далее следуют Львовщина (52), Одесщина (49) и Днепропетровщина (37).
82% автомобилей оформлены на физических лиц, только 18% – на бизнес.
Под дополнительное налогообложение подпадают авто в возрасте до 5 лет и стоимостью более 3,2 млн. грн. Сумма налога – 25 тысяч гривен в год.
Эксперты объясняют сокращение импорта высокой стоимостью, экономической неопределенностью и изменением структуры спроса. Часть покупателей переориентируется на подержанные премиум-авто или оформление за границей.
Однако даже при резком падении импорта рынок не исчез. Rolls-Royce, Lamborghini и Aston Martin все же находят своих владельцев. А вот массового наплыва "суперкаров" больше нет.
Роскошь не исчезла — она просто осторожнее и, как видно из статистики, значительно "электричнее".
