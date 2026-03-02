Роскошь сдулась: в Украину ввезли рекордно мало luxury-авто

В Украине резко сократилось количество импортируемых автомобилей, подпадающих под так называемый "налог на роскошь". По данным Министерства внутренних дел Украины , в 2025 году в страну ввезли только 504 таких авто. Это самый низкий показатель за последние пять лет и в 3,2 раза меньше, чем в 2024 году. Об этом сообщает Опендатабот.

Porsche Taycan захватил рынок, а Rolls-Royce не исчез: что происходит с luxury-сегментом в Украине

Для сравнения:

2021 год – 1006 авто

2022 год – 570 авто

2023 год – 2329 авто

2024 год – 1593 авто

2025 год – 504 авто

Что покупают богатые украинцы

Абсолютным лидером стал Porsche – 321 авто или почти 64% рынка. И каждое второе авто из списка "роскошных" – это Porsche Taycan. За год ввезли 232 таких электроседана.

Второе место занял Mercedes-Benz – 126 автомобилей (25%). Далее – Audi , Rolls-Royce , Aston Martin , Lamborghini и Maserati .

Отдельная сенсация – 21 новый Rolls-Royce в год. Из них 15 – электрический Rolls-Royce Spectre, стоимость которого составляет примерно 600 тысяч долларов.

Электричество вытесняет бензин

Самое интересное – структура горючего. Если на общем рынке доминирует бензин, то в luxury-сегменте ситуация другая:

– 65% – полностью электрические авто (325 машин);

– 18% – гибриды;

– 17% – бензиновые;

– только 0,4% – дизельные.

Фактически премиум-сегмент стал территорией электрокаров.

Где регистрируют "роскошь"

Почти половина таких авто зарегистрирована в Киеве и области – 236 машин. Далее следуют Львовщина (52), Одесщина (49) и Днепропетровщина (37).

82% автомобилей оформлены на физических лиц, только 18% – на бизнес.

Что такое "налог на роскошь"

Под дополнительное налогообложение подпадают авто в возрасте до 5 лет и стоимостью более 3,2 млн. грн. Сумма налога – 25 тысяч гривен в год.

Почему покупки снизились втрое

Эксперты объясняют сокращение импорта высокой стоимостью, экономической неопределенностью и изменением структуры спроса. Часть покупателей переориентируется на подержанные премиум-авто или оформление за границей.

Однако даже при резком падении импорта рынок не исчез. Rolls-Royce, Lamborghini и Aston Martin все же находят своих владельцев. А вот массового наплыва "суперкаров" больше нет.

Роскошь не исчезла — она просто осторожнее и, как видно из статистики, значительно "электричнее".

