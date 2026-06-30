Російській мові хочуть остаточно закрити шлях на пакування: які зміни готують у Раді

У Верховній Раді зареєстровано законопроект №15356, який передбачає суттєве посилення вимог щодо використання мов під час маркування товарів, надання послуг та розповсюдження інформації для споживачів. Документ пропонує повністю виключити можливість дублювання обов'язкової інформації мовою держави, офіційно визнаної Україною державою-агресором.

Супермаркет. Фото: з відкритих джерел

Ініціатива передбачає внесення змін одразу до кількох законодавчих актів, включаючи Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", а також профільні норми, що регулюють маркування харчової продукції та кормів.

Автори документа пропонують закріпити, що обов'язкова інформація про товари, роботи та послуги має надаватися виключно українською мовою. При цьому зберігається можливість розміщення перекладу іноземними мовами, проте запроваджується принципове обмеження — мову держави-агресора використовувати буде заборонено незалежно від виду продукції.

Такі ж правила пропонується розповсюдити на упаковку продуктів харчування та кормів. Виробники зможуть розміщувати додаткові переклади поряд з українським текстом, але якщо йдеться про мови інших іноземних держав.

У пояснювальній записці депутати зазначають, що чинне законодавство не встановлює обмежень щодо того, якими мовами може дублюватися інформація. На думку авторів ініціативи, в умовах повномасштабної війни подібний підхід потребує перегляду, оскільки мова держави-агресора продовжує зберігати помітну присутність у комерційному просторі України.

Якщо документ отримає підтримку парламенту, компаніям, які використовують російськомовні елементи на упаковці, етикетках, інструкціях чи рекламній продукції, доведеться привести свою продукцію у відповідність до нових вимог. Законопроект передбачає, що нові норми набудуть чинності вже наступного дня після офіційного опублікування закону.

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