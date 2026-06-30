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Русскому языку хотят окончательно закрыть путь на упаковки: какие изменения готовят в Раде

Новый законопроект запрещает использовать язык государства-агрессора при маркировке товаров и услуг - производителям придется пересматривать упаковку и рекламу

30 июня 2026, 13:32
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Кравцев Сергей

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15356, предусматривающий существенное ужесточение требований к использованию языков при маркировке товаров, предоставлении услуг и распространении информации для потребителей. Документ предлагает полностью исключить возможность дублирования обязательной информации на языке государства, официально признанного Украиной государством-агрессором.

Русскому языку хотят окончательно закрыть путь на упаковки: какие изменения готовят в Раде

Супермаркет. Фото: из открытых источников

Инициатива предусматривает внесение изменений сразу в несколько законодательных актов, включая Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", а также профильные нормы, регулирующие маркировку пищевой продукции и кормов.

Авторы документа предлагают закрепить, что обязательная информация о товарах, работах и услугах должна предоставляться исключительно на украинском языке. При этом сохраняется возможность размещения перевода на иностранные языки, однако вводится принципиальное ограничение — язык государства-агрессора использовать будет запрещено независимо от вида продукции.

Такие же правила предлагается распространить на упаковку продуктов питания и кормов. Производители смогут размещать дополнительные переводы рядом с украинским текстом, но только если речь идет о языках других иностранных государств.

В пояснительной записке депутаты отмечают, что действующее законодательство не устанавливает ограничений относительно того, на какие языки может дублироваться информация. По мнению авторов инициативы, в условиях полномасштабной войны подобный подход требует пересмотра, поскольку язык государства-агрессора продолжает сохранять заметное присутствие в коммерческом пространстве Украины.

Если документ получит поддержку парламента, компаниям, использующим русскоязычные элементы на упаковке, этикетках, инструкциях или рекламной продукции, придется привести свою продукцию в соответствие с новыми требованиями. Законопроект предусматривает, что новые нормы вступят в силу уже на следующий день после официального опубликования закона.

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Источник: https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/70256
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