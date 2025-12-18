Російські прикордонники перетнули кордон з Естонією: що відбувається

У середу троє співробітників прикордонної служби Росії незаконно перетнули державний кордон Естонії та опинилися на території країни – члена Європейського Союзу. За даними естонської сторони, перебування російських прикордонників тривало близько 20 хвилин. Як інформує портал "Коментарі", про інцидент повідомляє агентство Bloomberg.

Кордон Естонії та РФ. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що найближчим часом представники Естонії та Росії проведуть консультації для з’ясування обставин події. Крім того, Таллінн планує викликати російського дипломата до Міністерства закордонних справ Естонії для надання пояснень.

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро заявив, що наразі передчасно робити висновки щодо характеру інциденту – чи йдеться про випадкове порушення, чи про навмисну провокацію. За його словами, факт незаконного перетину кордону був зафіксований на відео, а в районі події посилили патрулювання прикордонних підрозділів.

Естонія та Росія протягом багатьох років не змогли ратифікувати договір про державний кордон. Значна частина фактичної межі між країнами проходить по річці Нарва. Водночас порушення, зафіксоване в середу, сталося на ділянці суші, де естонська територія простягається за межі річки.

Інцидент стався на тлі зростання напруженості у регіоні. У вересні Естонія скликала екстрені консультації з НАТО та звернулася до Ради Безпеки ООН після порушення її повітряного простору російськими військовими літаками.

Крім того, в жовтні влада Естонії закрила проїзд дорогою, яка тривалий час використовувалася як короткий маршрут через російську територію. Це рішення ухвалили після повідомлень про залякування місцевих мешканців російськими військовими поблизу кордону.

