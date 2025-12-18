Российские пограничники пересекли границу с Эстонией: что происходит

В среду три сотрудника пограничной службы России незаконно пересекли государственную границу Эстонии и оказались на территории страны – члена Европейского Союза. По данным эстонской стороны, пребывание российских пограничников длилось около 20 минут. Как сообщает портал "Комментарии", об инциденте сообщает агентство Bloomberg.

Граница Эстонии и РФ. Фото: из открытых источников

Отмечается, что в ближайшее время представители Эстонии и России проведут консультации по выяснению обстоятельств происшествия. Кроме того, Таллинн планирует вызвать российского дипломата в Министерство иностранных дел Эстонии для предоставления объяснений.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что пока преждевременно делать выводы относительно характера инцидента – речь идет ли о случайном нарушении или умышленной провокации. По его словам, факт незаконного пересечения границы был зафиксирован на видео, а в районе происшествия усилили патрулирование пограничных подразделений.

Эстония и Россия многие годы не смогли ратифицировать договор о государственной границе. Значительная часть фактической границы между странами проходит по реке Нарва. В то же время, нарушение, зафиксированное в среду, произошло на участке суши, где эстонская территория простирается за пределы реки.

Инцидент произошел на фоне роста напряженности в регионе. В сентябре Эстония созвала экстренные консультации с НАТО и обратилась в Совет Безопасности ООН после нарушения воздушного пространства российскими военными самолетами.

Кроме того, в октябре власти Эстонии закрыли проезд по дороге, которая долгое время использовалась как короткий маршрут через российскую территорию. Это решение было принято после сообщений о запугивании местных жителей российскими военными вблизи границы.

