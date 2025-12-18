logo

BTC/USD

87175

ETH/USD

2869.36

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.63

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Российские пограничники пересекли границу с Эстонией: что происходит
commentss НОВОСТИ Все новости

Российские пограничники пересекли границу с Эстонией: что происходит

Bloomberg вскрыл детали о том, как группа российских пограничников проникла в Эстонию

18 декабря 2025, 15:13
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В среду три сотрудника пограничной службы России незаконно пересекли государственную границу Эстонии и оказались на территории страны – члена Европейского Союза. По данным эстонской стороны, пребывание российских пограничников длилось около 20 минут. Как сообщает портал "Комментарии", об инциденте сообщает агентство Bloomberg.

Российские пограничники пересекли границу с Эстонией: что происходит

Граница Эстонии и РФ. Фото: из открытых источников

Отмечается, что в ближайшее время представители Эстонии и России проведут консультации по выяснению обстоятельств происшествия. Кроме того, Таллинн планирует вызвать российского дипломата в Министерство иностранных дел Эстонии для предоставления объяснений.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что пока преждевременно делать выводы относительно характера инцидента – речь идет ли о случайном нарушении или умышленной провокации. По его словам, факт незаконного пересечения границы был зафиксирован на видео, а в районе происшествия усилили патрулирование пограничных подразделений.

Эстония и Россия многие годы не смогли ратифицировать договор о государственной границе. Значительная часть фактической границы между странами проходит по реке Нарва. В то же время, нарушение, зафиксированное в среду, произошло на участке суши, где эстонская территория простирается за пределы реки.

Инцидент произошел на фоне роста напряженности в регионе. В сентябре Эстония созвала экстренные консультации с НАТО и обратилась в Совет Безопасности ООН после нарушения воздушного пространства российскими военными самолетами.

Кроме того, в октябре власти Эстонии закрыли проезд по дороге, которая долгое время использовалась как короткий маршрут через российскую территорию. Это решение было принято после сообщений о запугивании местных жителей российскими военными вблизи границы.

Читайте на портале "Комментарии" — подготовка к войне продолжается: что Эстония начала строить на границе с Россией.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-18/estonia-says-russian-border-guards-briefly-entered-its-territory
Теги:

Новости

Все новости