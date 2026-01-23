logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

50.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Росія жорстко відповіла Берліну на звинувачення у шпигунстві
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія жорстко відповіла Берліну на звинувачення у шпигунстві

У ФРН вислали російського дипломата, Москва називає це дискредитацією посольства

23 січня 2026, 10:04
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російське посольство в Берліні різко відреагувало на звинувачення німецької сторони у шпигунській діяльності та відкинуло будь-яку причетність до незаконних дій. Відповідну заяву диппредставництва цитує телеканал ntv.

Росія жорстко відповіла Берліну на звинувачення у шпигунстві

РФ та Німеччина. Фото: із відкритих джерел

У посольстві РФ назвали дії Берліна "безглуздою та нашвидкуруч вигаданою провокацією", яка, за їхніми словами, спрямована на дискредитацію російської дипломатичної місії. Також у заяві йдеться про нібито штучне роздмухування в Німеччині "шпигунської істерії".

Раніше Міністерство закордонних справ ФРН викликало російського посла до відомства та офіційно повідомило йому про вислання співробітника посольства Росії. Дипломата, якого німецька сторона підозрює у шпигунстві, оголосили персоною нон ґрата з негайним набуттям рішення чинності.

За даними німецького інформаційного агентства dpa, йдеться про заступника військового аташе Російської Федерації в Берліні. Офіційні подробиці щодо характеру підозр німецька влада наразі не розкриває, посилаючись на інтереси безпеки.

Скандал навколо російського диппредставництва розгортається на тлі гучного розслідування Федеральної прокуратури Німеччини. Раніше стало відомо, що двом громадянам України — Данилу Б. та Владиславу Т. — висунули обвинувачення у спробі відправлення поштових відправлень із вибухівкою. За версією слідства, вони діяли за завданням російських спецслужб.

Ці події ще більше загострили напруження у відносинах між Берліном і Москвою та посилили увагу німецької влади до діяльності російських дипломатів у країні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Європейському Союзу необхідно залучити сотні мільярдів євро на зміцнення оборони, зокрема за рахунок спільного фінансування та перепрофілювання вже існуючих фондів. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у спеціальному зверненні на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини