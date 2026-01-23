Росія жорстко відповіла Берліну на звинувачення у шпигунстві

Російське посольство в Берліні різко відреагувало на звинувачення німецької сторони у шпигунській діяльності та відкинуло будь-яку причетність до незаконних дій. Відповідну заяву диппредставництва цитує телеканал ntv.

РФ та Німеччина. Фото: із відкритих джерел

У посольстві РФ назвали дії Берліна "безглуздою та нашвидкуруч вигаданою провокацією", яка, за їхніми словами, спрямована на дискредитацію російської дипломатичної місії. Також у заяві йдеться про нібито штучне роздмухування в Німеччині "шпигунської істерії".

Раніше Міністерство закордонних справ ФРН викликало російського посла до відомства та офіційно повідомило йому про вислання співробітника посольства Росії. Дипломата, якого німецька сторона підозрює у шпигунстві, оголосили персоною нон ґрата з негайним набуттям рішення чинності.

За даними німецького інформаційного агентства dpa, йдеться про заступника військового аташе Російської Федерації в Берліні. Офіційні подробиці щодо характеру підозр німецька влада наразі не розкриває, посилаючись на інтереси безпеки.

Скандал навколо російського диппредставництва розгортається на тлі гучного розслідування Федеральної прокуратури Німеччини. Раніше стало відомо, що двом громадянам України — Данилу Б. та Владиславу Т. — висунули обвинувачення у спробі відправлення поштових відправлень із вибухівкою. За версією слідства, вони діяли за завданням російських спецслужб.

Ці події ще більше загострили напруження у відносинах між Берліном і Москвою та посилили увагу німецької влади до діяльності російських дипломатів у країні.

