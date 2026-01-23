Россия жестко ответила Берлину на обвинения в шпионаже

Российское посольство в Берлине резко отреагировало на обвинения германской стороны в шпионской деятельности и отвергло всякую причастность к незаконным действиям. Соответствующее заявление диппредставительства цитирует телеканал NTV.

РФ и Германия. Фото: из открытых источников

В посольстве РФ назвали действия Берлина "бессмысленной и наспех вымышленной провокацией", которая, по их словам, направлена на дискредитацию российской дипломатической миссии. Также в заявлении говорится о якобы искусственном раздувании в Германии "шпионской истерии".

Ранее Министерство иностранных дел ФРГ вызвало российского посла в ведомство и официально уведомило его о выслании сотрудника посольства России. Дипломат, которого немецкая сторона подозревает в шпионаже, объявили персоной нон решетки с немедленным вступлением в силу.

По данным немецкого информационного агентства dpa, речь идет о заместителе военного атташе Российской Федерации в Берлине. Официальные подробности относительно характера подозрений немецкие власти пока не раскрывают, ссылаясь на интересы безопасности.

Скандал вокруг российского диппредставительства разворачивается на фоне громкого расследования Федеральной прокуратуры Германии. Ранее стало известно, что двум гражданам Украины — Даниилу Б. и Владиславу Т. — предъявлены обвинения в попытке отправки почтовых отправлений со взрывчаткой. По версии следствия они действовали по заданию российских спецслужб.

Эти события еще более обострили напряженность в отношениях между Берлином и Москвой и усилили внимание немецких властей к деятельности российских дипломатов в стране.

Читайте на портале "Комментарии" — Европейскому Союзу необходимо привлечь сотни миллиардов евро на укрепление обороны, в том числе за счет совместного финансирования и перепрофилирования уже существующих фондов. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в специальном обращении на Всемирном экономическом форуме в Давосе.



