Росія випробувала секретну зброю, але НАТО втрутилося та зірвало операцію: деталі

Російські підводні човни проводили в арктичних водах біля Шпіцбергена навчання з використанням секретної технології, що потенційно здатна вивести з ладу критично важливу підводну інфраструктуру. Однак завершити операцію Москві не дозволили: за російськими судами стежили сили Великобританії, Норвегії та США. Про це повідомляє Reuters із посиланням на західних чиновників, знайомих із ситуацією.

НАТО та Росія. Фото: з відкритих джерел

За їхніми даними, в операції брало участь Головне управління глибоководних досліджень Міноборони Росії. Військові використовували спеціальні підводні апарати, за допомогою яких імітували застосування технології, призначеної для дії на підводні кабелі.

Спільна операція союзників дозволила виявити російські судна та зупинити проведення навчань. Після втручання британських, норвезьких та американських сил російські кораблі залишили район.

При цьому сам факт використання подібної технології саме біля Шпіцбергена раніше не розкривався публічно. У квітні Великобританія та Норвегія вже заявляли про виявлення секретної російської активності в арктичних водах, проте тоді інформація про нову зброю, конкретне місце проведення операції та участь США не повідомлялося.

Регіон має особливе стратегічне значення. Шпіцберген розташований в Арктиці, де перетинаються інтереси Росії та країн НАТО. Між Москвою та Осло також зберігаються суперечки навколо статусу та використання архіпелагу.

Додаткову тривогу викликають підозрілі інциденти навколо підводної інфраструктури північ від Норвегії. Ще в лютому 2026 року норвезька служба внутрішньої безпеки попереджала, що Росія може посилити розвідувальну активність у країні, приділяючи особливу увагу Арктиці та Шпіцбергену.

Тепер до цього списку додалися військові випробування, які потенційно можуть мати наслідки далеко за межами регіону. Сам факт того, що союзникам довелося втрутитися, вказує: підводна інфраструктура Арктики стає окремим фронтом протистояння Росії та НАТО.

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