Россия испытала секретное оружие, но НАТО вмешалось и сорвало операцию: детали

Российские подводные лодки проводили в арктических водах возле Шпицбергена учения с использованием секретной технологии, потенциально способной вывести из строя критически важную подводную инфраструктуру. Однако завершить операцию Москве не позволили: за российскими судами следили силы Великобритании, Норвегии и США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на западных чиновников, знакомых с ситуацией.

НАТО и Россия. Фото: из открытых источников

По их данным, в операции участвовало Главное управление глубоководных исследований Минобороны России. Военные использовали специальные подводные аппараты, с помощью которых имитировали применение технологии, предназначенной для воздействия на подводные кабели.

Совместная операция союзников позволила обнаружить российские суда и остановить проведение учений. После вмешательства британских, норвежских и американских сил российские корабли в итоге покинули район.

При этом сам факт использования подобной технологии именно возле Шпицбергена ранее публично не раскрывался. В апреле Великобритания и Норвегия уже заявляли о выявлении секретной российской активности в арктических водах, однако тогда информация о новом оружии, конкретном месте проведения операции и участии США не сообщалась.

Регион имеет особое стратегическое значение. Шпицберген расположен в Арктике, где пересекаются интересы России и стран НАТО. Между Москвой и Осло также сохраняются споры вокруг статуса и использования архипелага.

Дополнительную тревогу вызывают подозрительные инциденты вокруг подводной инфраструктуры на севере Норвегии. Еще в феврале 2026 года норвежская служба внутренней безопасности предупреждала, что Россия может усилить разведывательную активность в стране, уделяя особое внимание Арктике и Шпицбергену.

Теперь к этому списку добавились военные испытания, которые потенциально могут иметь последствия далеко за пределами региона. Сам факт того, что союзникам пришлось вмешаться, показывает: подводная инфраструктура Арктики становится отдельным фронтом противостояния России и НАТО.

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